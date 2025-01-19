СМИ: Трамп готовит удар по Ирану 19.01.2025, 22:50

1,220

Ключевое решение будет принято в феврале.

Администрация нового президента США Дональда Трампа в течение февраля будет принимать «ключевые решения» в отношения Ирана, момент для этого настал, заявил его советник по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире CBS.

Иран сейчас находится в затруднительном положении в результате действий Израиля, поскольку его силы ПВО уничтожены, ливанская проиранская группировка «Хезболла» «обезглавлена» операцией с подрывом пейджеров и раций, убит ее лидер Хасан Насралла.

«И знаете что? Они сделали это. И теперь это привело к тому, что в Ливане появился реальный шанс. Это привело к падению [сирийского президента Башара] Асада и его жестокой диктатуры. Это привело к полной изоляции ХАМАС. Они всегда думали, что «Хезболла» придет на помощь. Но теперь это не так, и я думаю, что это главная причина, по которой они сейчас заключили сделку», — сказал Уолтц.

Вместе с тем Уолтц отказался раскрыть подробности будущих действий. В ответ на вопрос телеведущей, поддержал бы Трамп израильский удар по иранским ядерным объектам, советник ответил: «Не будем забегать вперед в принятии этих решений».

Трамп в преддверии инаугурации, которая состоится 20 января, говорил о планах «максимального давления» на Иран, а на вопрос о возможных военных ударах отвечал фразой «все может произойти».

По информации The Wall Street Journal, Белый дом будет стремиться перекрыть нефтяные доходы Ирана в том числе путем преследования зарубежных трейдеров и портов, которые обслуживают иранское топливо.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com