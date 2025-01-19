Названы три сценария падения Путина 19.01.2025, 23:25

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Кто может занять трон в Кремле.

Есть три сценария того, как именно может пасть режим российского диктатора Владимира Путина. После этого в России обязательно произойдет «депутинизация».

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом озвучил бывший посол Великобритании в России Родерик Лайн:

— Есть только три пути падения его режима. Одним из них было бы, если бы близкие к нему люди устроили против него переворот. Мне это кажется очень маловероятным. Путин всегда занимался вопросом своей личной безопасности, назначил на все ключевые должности вокруг себя людей, которые чрезвычайно преданы ему. Однако и людей, которых обвинят в коррупции и уголовных преступлениях. То есть тех, которые сами потерпят поражение, если Путин отойдет от власти.

Второй способ, с помощью которого диктатора можно отстранить от власти, – это массовое восстание населения против диктатора. Путин использует такие жесткие меры безопасности в России: убийство и заключение противников, лишение свободы выражения взглядов.

Кажется очень маловероятным, что российскому народу удастся восстать против него, и он, похоже, не в настроении это делать. Россияне боятся хаоса, который возникнет в результате этого. А организованной оппозиции, которая сейчас даже возможна в России, нет.

Это, к сожалению, означает, что конец путинского режима может наступить с концом самого Путина. Однако он, похоже, имеет крепкое здоровье. Ему чуть за 70, он мог бы прожить еще несколько лет, пока его страна все больше катится вниз, отступает и слабеет, но не разрушается. Путин останется у власти до тех пор, пока мрачная фигура с косой не придет за ним.

— Какой вы видите возможность «депутинизации» после ухода Путина?

— «Депутинизация» произойдет. Путин нанес большой вред собственной стране. Это может произойти не сразу. Возможно, не наступит с непосредственным преемником Путина. Думаю, что наиболее вероятным преемником российского диктатора явно будет кто-то немного моложе, но тот, кого Путин уже поддержал. В России критически важно иметь поддержку со стороны органов безопасности, которые являются чрезвычайно мощными, поэтому преемником Путина, вероятнее всего, будет кто-то из его окружения.

Однако по мере того как вы (Украина – прим.) пойдете дальше, люди в России поймут, что Путин серьезно отбросил страну назад. Вы помните, что в далеком 2009 году Дмитрий Медведев, который в то время выдавал себя за президента России, написал статью под названием «Вперед, Россия!», где поставил вопрос, должна ли примитивная экономика, основанная на сырье, и повсеместная коррупция сопровождать россиян в будущем.

Это было 16 лет назад, и это тот же вопрос, который стоит перед Россией сейчас. Думаю, что в эпоху после Путина народ России захочет снова модернизировать, улучшить свою страну, не быть в глазах остального мира государством-изгоем и пытаться восстановить разумные рабочие отношения с остальной Европой, быть адекватным, чего сейчас не происходит.

Они (россияне – 24 Канал) оглянутся на эпоху Путина как на катастрофический период для России, которая втянула их в ужасную войну с Украиной. И это оставило им экономику, которая все еще очень зависит от экспорта углеводородов и другого сырья, а также от своей оборонной промышленности.

Страна, которая была ремилитаризована Путиным, страна, в которой уровень жизни не улучшился за последние 10 – 12 лет, фактически пошла назад. И это не то, чего захочет народ России. Ему особенно не нравится уровень коррупции. Россияне привыкли к коррупции в своем обществе. Советский Союз был глубоко коррумпирован, но уровень коррупции при Путине – стратосферный.

Я спрашиваю себя, украл ли какой-нибудь другой лидер в истории у своего народа больше, чем Путин? Через 20 лет именно так россияне будут вспоминать Путина. Думаю, что в какой-то момент в будущем они попытаются вернуться к цивилизованному миру.

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