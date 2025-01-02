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Британия подготовила 200 украинских пилотов

  • 2.01.2025, 2:33
Британия подготовила 200 украинских пилотов

Вскоре они начнут обучение на F-16.

В Великобритании 200 украинских авиаторов прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку перед обучением на истребителях F-16. Об этом сообщили на странице посольства Великобритании в Украине.

«Инструкторы Королевских Военно-воздушных сил обучали пилотов общему управлению самолетом, полету по приборам, навигации на низких высотах и полету в сложных формированиях», — сообщили в посольстве.

13 декабря 2024 года сообщалось, что в 2025 году Норвегия организует обучение для украинских летчиков и наземного персонала F-16 в Португалии.

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