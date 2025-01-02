Британия подготовила 200 украинских пилотов
- 2.01.2025, 2:33
Вскоре они начнут обучение на F-16.
В Великобритании 200 украинских авиаторов прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку перед обучением на истребителях F-16. Об этом сообщили на странице посольства Великобритании в Украине.
«Инструкторы Королевских Военно-воздушных сил обучали пилотов общему управлению самолетом, полету по приборам, навигации на низких высотах и полету в сложных формированиях», — сообщили в посольстве.
13 декабря 2024 года сообщалось, что в 2025 году Норвегия организует обучение для украинских летчиков и наземного персонала F-16 в Португалии.