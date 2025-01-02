Bloomberg: Украина покончила с энергошантажом РФ в Европе 2.01.2025, 4:35

Конец эпохи.

Утром 1 января Украина прекратила прокачивать российский газ в Европу, что стало окончанием длительной эпохи российского экономического влияния на Европу. Об этом пишет западная пресса.

«Это прекращение транзита газа - это не просто корректировка цепочки поставок - это символический крах эпохи», - пишет Bloomberg, цитируя исследовательницу Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета (США) Татьяну Митрову.

Как отмечает The New York Times, решение приостановить транзит газа является частью более широкой кампании Украины и ее западных союзников, направленной на подрыв способности Москвы финансировать войну и использовать энергию как рычаг влияния в Европе.

Это «подчеркивает, насколько изменился европейский политический и энергетический ландшафт после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году», - заявил старший аналитик разведывательно-аналитической фирмы PRISM Бота Илияс.

Впрочем это несет определенные риски и для самой Украины, говорят военные аналитики. Теперь у россиян не будет сдерживающих факторов для ракетно-дронных ударов по украинским трубопроводам, которые до сих пор оставались нетронутыми.

Кроме того, отказ от дальнейшего транзита газа привел к спору со Словакией, которая до сих пор в значительной степени зависела от российского газа. Премьер-министр страны Роберт Фицо даже пригрозил остановить поставки европейской электроэнергии в Украину в ответ на остановку газового транзита.

Президент Украины Владимир Зеленский на это сказал, что господин Фицо выполняет указания Москвы, открывая «второй энергетический фронт» в войне. «Мы боремся за жизнь, Фицо борется за деньги», - сказал Зеленский, что стало едва ли не самым строгим упреком европейскому лидеру с начала войны.

По словам аналитиков, риска немедленного дефицита газа в Европе нет, но остановка украинского транзита может осложнить накопление запасов для следующего отопительного сезона.

Чтобы компенсировать потерю трубопроводного маршрута, Россия, очевидно, удвоит усилия по поставкам сжиженного газа (СПГ). Европа до сих пор его покупает, хотя проекты по расширению российской СПГ-инфраструктуры сейчас сталкивается со стеной санкций Запада.

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