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Маск заявил, что взрыв Cybertruck возле отеля Trump Las Vegas может быть терактом

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  • 2.01.2025, 8:14
Маск заявил, что взрыв Cybertruck возле отеля Trump Las Vegas может быть терактом

И указала на связь с инцидентом в Новом Орлеане.

В среду в Лас-Вегасе около отеля Trump Las Vegas взорвался автомобиль Cybertruck , в результате чего есть погибший и пострадавшие. События может быть терактом.

Об этом заявил миллиардер и гендиректор компании Tesla Илон Маск, сообщает Bloomberg.

По словам Маска, взрыв Cybertuck, вероятно, был актом террора. Более того, произошедшее может быть связано с инцидентом в Новом Орлеане, где автомобиль въехал в толпу людей, когда они праздновали Новый год. В результате этого происшествия погибло по меньшей мере 15 человек.

На связь событий указывает аренда транспортных средств. Дело в том, что оба автомобиля были арендованы в Turo. Turo в свою очередь - это площадка для совместного пользования автомобилями, которая позволяет владельцам авто сдавать свои машины в аренду. Поэтому Маск в своей соцсети Х написал следующее.

«Похоже, это был акт терроризма. И этот Cybertuck, и бомба-самоубийца F-150 (пикап - ред.) в Новом Орлеане были арендованы у Turo. Возможно, они как-то связаны», - говорится в сообщении.

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