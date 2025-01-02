Взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе: полиция обнаружила канистры с топливом и фейерверки 2.01.2025, 8:40

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Стало известно, кто арендовал грузовик.

В среду в Лас-Вегасе возле входа в отель Trump International Hotel Las Vegas взорвался Cybertruck, в результате чего погиб водитель и пострадали 7 человек. Полиция обнаружила в пикапе канистры с топливом и фейерверки.

Об этом сообщают Axios и Associated Press.

Выступая на брифинге шериф полиции округа Кларк в Лас-Вегасе Кевин Макмахилл заявил, что в задней части грузовика были обнаружены «канистры с топливом и большие фейерверковые минометы» (пиротехника).

Также он сказал, что властям известно, кто арендовал грузовик с помощью приложения Turo в Колорадо. Однако разглашать имя не будут, пока следовали не установят, был ли это тот самый человек, который погиб.

По словам шерифа, предоставленное видео гендиректором Илоном Маском, снятое на зарядных станциях Tesla, помогло властям отследить маршрут транспортного средства. Оно прибыло в Лас-Вегас около 07:30 утра, а затем примерно через час въехало в зону парковки отеля Trump International Hotel, где простояло 15-20 секунд до взрыва.

На видео, представленном на пресс-конференции днем, показано кучу обугленных фейерверочных минометов, канистр и других взрывных устройств, сваленных в кузов пикапа. Стены самого кузова грузовика остались целыми, поскольку взрыв пронесся вверх, а не в стороны.

Ранее Маск написал в соцсети Х, что «взрыв был вызван очень мощным фейерверком или бомбой, перевозимой в кузове арендованного Cybertruck», и он не связан с самим транспортным средством.

Президент США Джо Байден выступая телевизионном эфире в среду вечером заявил, что сотрудники правоохранительных органов расследуют, была ли какая-то возможная связь между взрывом Cybertruck и наездом автомобиля в толпу людей в Новом Орлеане, в результате чего погибло не менее 15 человек.

Напомним, что Илон Маск заявил, что событие со взрывом грузового пикапа, который производит его компания, может быть терактом.

Также он предположил, что произошедшее может быть связано с инцидентом в Новом Орлеане. Миллиардер сообщил, что в обеих случаях автомобили были арендованы у Turo - площадки, которая позволяет владельцам авто сдавать свои машины в аренду.

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