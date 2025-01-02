Business Insider: Война дронов в Украине привела к новому неожиданному явлению 2.01.2025, 9:14

1,102

иллюстративное фото

Это могут делать обе стороны конфликта.

Война в Украине с использованием дронов приводит к тому, что украинские операторы ВСУ могут получать сигналы от дронов ВС РФ. Один из операторов дронов ВСУ заявил, что большое количество беспилотников на одном участке фронта приводит к перехвату картинки с вражеского дрона. Очень часто такое ЧП только на руку, так как ожидаешь, куда противник может нанести удар, информирует ресурс Business Insider.

При этом сейчас на линии фронта в небе так много дронов, что солдатам порой сложно определить: он свой или вражеский.

При этом операторы украинских беспилотников признаются, что переключение на вражеский дрон — явление частое.

С одной стороны, такая ситуация позволяет определить местонахождение вражеской позиции или же узнать о планах врага атаковать тот или иной объект ВСУ.

Ветеран США, который успел повоевать в Украине, признался, что если дроны работают на одной частоте и находятся относительно близко друг от друга, то сигналы могут «перехватываться».

По словам эксперта, по беспилотникам Сэмюэля Бендетта, обычно такое явление не носит массовый характер. Однако если узнать частоту сигнала, то можно к нему подключиться целенаправленно. Это могут делать обе стороны конфликта. Такая ситуация для опытных операторов дронов даст пищу к размышлению: можно определить тактику противника, маршрут дрона, его дальность полета, а также скорость.

Эксперт из Корнельского университета Грегори Фалько заявил, что возможность получить сигнал от другого дрона не означает, что вы можете им управлять: сигналы от операторов на дроны сильно защищены.

По словам Фалько, при желании можно защитить все сигналы, однако характер боев в Украине, где используется много дронов, не предусматривает выделения времени для улучшения защиты того или иного беспилотника.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com