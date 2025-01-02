Накроет Кремль и Рублевку: ВСУ подготовили мощное оружие для войны в 2025 году 1 2.01.2025, 9:27

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Первые кадры появились в новогоднюю ночь.

Украинский ВПК продолжает работать над собственными разработками дальнобойного оружия. Появились кадры нового оружия с инновационными возможностями.

На что способен новый украинский ОТРК для «24 Канала» объяснил военный эксперт, летчик-инструктор полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

В обращении президента Украины в новогоднюю ночь впервые показали работу оперативно-тактического ракетного комплекса украинского производства «Сапсан».

Работа над этой разработкой велась в течение 20 лет, останавливалась, восстанавливалась и тому подобное.

«Этот проект дает возможность накрыть Кремль и Рублевку: два основных центра принятия решений сразу же за несколько десятков минут, если бы он заработал в полном объеме и мы имели несколько сотен ракет для выполнения этой задачи», – отметил военный аналитик.

«Сапсан» может работать с баллистическими ракетами, имеющими значительное преимущество над крылатыми. Траектория их поражения цели может быть даже вертикальной, именно это позволяет использованием одновременно нескольких ракет полностью уничтожать большой военный объект.

По словам Свитана, этот ракетный комплекс может работать на расстояние 300-500 километров, в некоторых модификациях до 700 километров.

«Сможем выжигать все до «Энгельса», до Волги, однако первая и основная цель – Москва», – подчеркнул Свитан.

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