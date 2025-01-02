Печальна была кремлевская ночь Александр Невзоров

2.01.2025, 9:39

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Александр Невзоров

Путин был угрюм и нелюбезен с челядью.

Печальна была кремлевская ночь. Под рубиновыми звездами тосковал упырь, ковыряя скучное, не замешанное на человечьей крови оливье.

Пусты были бокалы, ибо не наполнились они в эту ночь слезами украинских детей.

Путин был угрюм, нелюбезен с наложницами, «малышами» и челядью.

Дело поправил Белоусов.

Глубокой ночью русские дроны долетели до Киева и убили двух беременных женщин прямо за новогодним столом.

Упырь сразу повеселел, выпил, закусил и заснул сладким сном.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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