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Печальна была кремлевская ночь

  • Александр Невзоров
  • 2.01.2025, 9:39
  • 1,956
Печальна была кремлевская ночь
Александр Невзоров

Путин был угрюм и нелюбезен с челядью.

Печальна была кремлевская ночь. Под рубиновыми звездами тосковал упырь, ковыряя скучное, не замешанное на человечьей крови оливье.

Пусты были бокалы, ибо не наполнились они в эту ночь слезами украинских детей.

Путин был угрюм, нелюбезен с наложницами, «малышами» и челядью.

Дело поправил Белоусов.

Глубокой ночью русские дроны долетели до Киева и убили двух беременных женщин прямо за новогодним столом.

Упырь сразу повеселел, выпил, закусил и заснул сладким сном.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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