Печальна была кремлевская ночь
- Александр Невзоров
- 2.01.2025, 9:39
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Путин был угрюм и нелюбезен с челядью.
Печальна была кремлевская ночь. Под рубиновыми звездами тосковал упырь, ковыряя скучное, не замешанное на человечьей крови оливье.
Пусты были бокалы, ибо не наполнились они в эту ночь слезами украинских детей.
Путин был угрюм, нелюбезен с наложницами, «малышами» и челядью.
Дело поправил Белоусов.
Глубокой ночью русские дроны долетели до Киева и убили двух беременных женщин прямо за новогодним столом.
Упырь сразу повеселел, выпил, закусил и заснул сладким сном.
Александр Невзоров, «Телеграм»