В Германии прошли массовые нападения с пиротехникой на Новый год 9 2.01.2025, 10:00

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иллюстративное фото

Есть погибшие, в Берлине задержаны сотни человек.

В Германии в новогоднюю ночь от фейерверков погибли по меньшей мере пять человек, но это число может измениться, так как есть немало раненых, которые находятся в больницах ФРГ в тяжелых состояниях. А в Марцане сообщили о восьми «жертвах стрельбы» с серьезными травмами.

Только в Берлине полиция заявила о 330 арестах за «использование пиротехники с нарушениями», сообщает Spiegel. Издание также цитирует городские власти Берлина, которые утверждают, что фейерверками были ранены 13 правоохранителей.

Нападения фейерверками и петардами на полицию фиксировались также в Гамбурге, Гельзенкирхене, Дрездене и в нескольких других городах. В Швебиш-Гмюнде в Баден-Вюртемберг трое полицейских получили легкие ранения после того, как рядом с ними разорвалась самодельная бомба.

Также в Гамбурге получил смертельные травмы из-за взрыва самодельной петарды 20-летний парень.

В Мюнхене из-за взрывов салютов ранения получили три ребенка, а в Ростоке из-за взрыва чужой петарды пострадал 10-летний мальчик. Она взорвалась прямо перед его лицом.

В Лейпциге примерно 150 молодых людей устроили «дуэли» – стреляли друг в друга пиротехникой. Также целились в автомобиле и трамваи.

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