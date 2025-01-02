«Живем как на стройке или на железнодорожном вокзале» 7 2.01.2025, 10:08

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иллюстративное фото

В Лиде решили порадовать экстремалов, но испортили жизнь населению микрорайона.

В Лиде площадка для скейтбординга на ул. Тухачевского стала популярным местом среди молодежи. Однако шум от катания на горках вызывает недовольство местных жителей, которые неоднократно обращались в райисполком с жалобами. Комиссия постановила, что площадка размещена законно, а нормативы на шум от спортивных объектов не распространяются, сообщает «Лидская газета».

Шум, издаваемый от прыжков по специальным фигурам для скейтов, доставляет неудобства жильцам ближайших домов. Они жалуются, что живут «как на стройке или на железнодорожном вокзале», предлагают вынести эти элементы на окраину города или изменить режим работы площадки.

Однако власти заявили, что скейт-парк расположен в жилом секторе законно, в соответствии с градостроительным планом Лиды. А гигиенический норматив не распространяется на шум, издаваемый на спортивных площадках, — он законодательно не регламентируется.

Заместитель председателя райисполкома Игорь Кашкевич заявил, что весной планируется заменить металлические поверхности горок на фанерные для снижения шума. Однако вынос площадки на окраину исключен, чтобы дети не катались бесконтрольно по улицам. Также рассматривается озеленение территории.

Жителям предложили ограничить использование горок для самокатов и велосипедов, не предназначенных для этих фигур, а на площадке будет присутствовать инструктор. Ожидается, что обновленная площадка откроется в первой половине 2025 года.

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