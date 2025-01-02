Кончилась эпоха или «Сага о Трубе» 1 Алексей Кущ

2.01.2025, 10:21

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Это был Гулливер, который попал в Лилипутию.

Речь о транзите российского газа по территории Украины, который с 2025 года прекращен.

За все годы независимости, чем только «труба» в Украине не была.

И «фалическим» символом власти у политических элит, и финансовой «бабой-поветухой» у почти всех наших олигархических ФПГ, которые «изрыгнула труба» на наши головы в конце 90-х.

«Труба» была и «теневым кассиром» реформ в Нафтогазе, когда постоянная дыра в оборотных средствах на фоне «нарисованных прибылей» регулярно компенсировалась доходами по транзиту.

«Труба» была и постоянным идеологическим раздражителем: потому что большая, созданная «при советах» и соблазнительная тем, что ее так хочется использовать и проклинать, получать от нее деньги и унижать.

За все годы независимости, «Труба» была чем угодно, но только не рациональным экономическим проектом и народным достоянием.

Свой газовый восточно-европейский хаб за все годы независимости украинцы так и не построили, хотя для этого у нас были все возможности.

Зато такой хаб создали соседи, в Польше и Турции.

Свой последний долг стране «Труба» отдала уже во время войны - в течение трех лет бесперебойно обеспечивая газом промышленность, население и коммунальную сферу.

Война еще не закончилась, но «Труба» уже утратила свое значение.

По большому счету, «Труба» - это Гулливер, который попал в Лилипутию.

Судите сами.

В 1992 году потребление газа в Украине составляло 110 млрд м куб в год, транзит - 120 млрд, промышленное потребление - 40 млрд м куб.

Сейчас потребление газа упало до менее 20 млрд м куб в год, транзит - до 18 млрд, а промышленное потребление до примерно 4 млрд м куб.

Зачем нам с такими параметрами экономики и коммунальной сферы «Труба"? Нам нужна «трубочка».

Лишь часть «Трубы» в виде подземных хранилищ газа на западе страны сможет успешно интегрироваться в европейский рынок газа, обеспечивая хранение ресурса для европейских трейдеров.

Почему в заголовке я написал о завершении эпохи?

Окончательно разрывается газовая пуповина между СССР/РФ и рядом европейских стран, которая функционировала более полувека.

Для СССР строительство газопроводов всегда было больше политическим проектом, нежели экономическим.

Многие у нас уже забыли, что строительство ГТС из Советского Союза в Европу на первом этапе явилось ответом на угрозу со стороны ... Китая.

15 мая 1969 года на заседании Политбюро ЦК КПСС был рассмотрен и принят «Доклад МИД СССР по внешнеполитическим вопросам и соображениям о возможных мероприятиях в связи с усилением враждебного Советскому Союзу курса китайского руководства».

Авторы доклада отмечали, что «ввиду авантюристического курса группы Мао Цзэ-Дуна на первый план практически выдвигается опасность со стороны Китая», и предлагали меры для предотвращения войны СССР на два фронта:

«Все большее значение приобретает развитие торгово-экономических и научно-технических связей с западноевропейскими странами как на двусторонней, так и на общеевропейской основе.

В этом плане заслуживает серьезного рассмотрения и соответствующей практической работы проект создания трансъевропейского газопровода для поставки советского газа на запад Европы.

Осуществление проектов общеевропейского значения, естественно, с должным учетом наших материальных возможностей было бы важно, помимо прямых экономических выгод, которые нам это дает, для закрепления положительных моментов в политике некоторых западноевропейских стран».

А в конце 1969 года МИД СССР направил в ЦК КПСС записку «О политической линии и некоторых практических шагах СССР в связи с образованием в ФРГ правительства В. Брандта»:

«Западногерманская промышленность проявляет интерес к получению из Советского Союза определенных видов сырья и полуфабрикатов, а также к техническому опыту в целях укрепления своих позиций в борьбе с американскими, английскими, французскими и японскими конкурентами...

Важное значение может иметь достижение договоренности о поставках в ФРГ советского природного газа.

Речь идет о заключении контракта, который действовал бы в течение двух десятков лет и поставил бы до известной степени в зависимость от Советского Союза такую важнейшую сферу народного хозяйства ФРГ, как энергетика.

С поставками Советского Союза будет связана также перестройка некоторых отраслей химической промышленности ФРГ на новые источники сырья, что потребует крупных инвестиций.

Вследствие этого западногерманские монополистические круги, которые получат выгоды от газового контракта (мощные объединения «Рургаз», «Тиссен», «Маннесман» и др.), будут, видимо, оказывать на боннское правительство воздействие в плане удержания от шагов, заключающих в себе опасность обострения отношений с Советским Союзом».

РФ, по сути, лишь вошла в колею советской политики по газовой тематике.

Но сейчас, когда Китай стал для РФ союзником, а Европа - наоборот, газовые потоки по трубопроводам постепенно переориентируются на Китай, с параллельным усилением роли РФ на более дорогом сегменте рынка СПГ, в том числе и в ЕС.

СПГ в отличие от трубного газа - это уже биржевой, а не политический товар.

Газ, таким образом, стал символом и основой глобального разворота РФ с запада на восток.

Турецкое направление - единственная ветка поставок российского трубного газа на рынок ЕС, хотя в значительной мере, он потребляется Турцией и турецкой промышленностью.

Газовый хаб мог впервые в истории Украины сформировать справедливую цену на газ для населения и предприятий ТКЭ.

Могла быть минимизирована та самая коррупция, которая сформировалась у нас в системе распределения якобы «льготного газа».

Например, в схеме производства тепла и электроэнергии, как когенерация.

То есть при производстве электроэнергии тепло и горячая вода являются как бы побочным продуктом.

Компания-оператор ТЭЦ должна учитывать, сколько газа пошло на выработку электроэнергии (оплачивать его по коммерческому тарифу) и сколько – на тепло и ГВС (платить уже по льготному тарифу).

Как правило, здесь и происходят махинации, когда потребление газа при производстве электроэнергии занижается, а при генерации тепла, наоборот, завышается.

В результате такая компания экономит на газовом тарифе миллионы гривен.

В масштабах страны это уже миллиарды неправомерной выгоды.

Именно поэтому единая цена на газ является действительно универсальным источником, который поможет устранить все указанные выше злоупотребления.

Вот только это должна быть справедливая цена, а не показатель, установленный Кабмином и Нафтогазом.

Например, в Укране рассчитывали цену газа от «импортного паритета».

Брали цену на немецком/голландском хабе, добавляли несуществующий транзит по территории Европы, затем плату за вход в нашу ГТС (тоже виртуальный), плюс несуществующий транзит по территории Украины.

В общем, потребитель в Полтаве платил за газ как будто его действительно везли из Голландии, а не добывали рядом.

Была попытка перейти на «рыночные цены для всех», но и она не увенчалась успехом.

Я уже не говорю о различиях каллорийности газа в ЕС и того, который поставляют нашим потребителям (отличие в 10-15% не в нашу пользу).

Все реформы Нафтогаза шли под лозунгом: «дайошь единую цену на газ». А также: «льготная цена - причина докапитализаци Нафтогаза за государственный счет».

В результате десяти лет мучительных реформ от двух цен (для населения/ТКЭ и коммерции) пришли к пяти ценам: население, бюджетники, ТКЭ, льготные отрасли, все остальные.

А дыра в 8 млрд дол в 2014-м году трансформировалась в дыру в 6 млрд дол в 2022-м в начале войны.

С чего начали - к тому и пришли. Но какой ценой.

Опыт нынешней Европы показывает, что никакой «рынок» не может возникнуть, когда уровень цен не соответствует платежеспособному спросу.

В таких условиях даже ЕС идет на частичное «замораживание» рыночного третьего энергопакета.

В модели рентной коррупционной экономики, владение ГТС – это как управление одной из щупальцев гигантского монопольного спрута, с помощью которого перераспределяется логистическая рента.

В идеале – она должна быть источником благосостояния всего общества.

В реальности – являлась базовым элементом финансовой стабильности одной компании, в данном случае – Нафтогаза.

Речь шла о милилардах долларов.

Фактически, транзит был той самой финансовой палочкой-выручалочкой, без которой трудно было бы аргументировать выплату бонусов и премий на сотни миллионов гривен, ведь доходы от продажи газа частично «обесценивались» системными неплатежами, а для закупки импортного газа и финансирования операционных затрат, а также – капитальных инвестиций в саму ГТС и газодобычу, необходима «живая копейка».

Точнее «живые миллиарды» и желательно в долларах.

Именно этим желанием держать руку на пульсе финансовых потоков и объяснялось нежелание руководства Нафтогаза провести реальную процедуру «отделения» транзита, то есть - анбандлинг.

Напомним: анбандлинг – это разделение функций по транспортированию природного газа, его добыче и поставке конечным потребителям.

Согласно статьи 9 Директивы 2009/73/ЕС: «одно и тоже лицо не может осуществлять прямой или непрямой контроль за компанией по производству или поставке и в тоже время осуществлять прямой или непрямой контроль за оператором газотранспортной системы».

Украине нужен был OU или Ownership unbundling, который подразумевает, что новый оператор должен получить имущество ГТС для управления ею и прохождения сертификации. И полностью отделиться от Нафтогаза.

Но Нафтогаз активно защищал иную модель ISO (Independent System Operator), при которой активы в виде ГТС остаются у него, а независимый оператор осуществляет лишь управление/концессию.

В 2016-м году был создан формально независимый оператор ПАО «Магистральные газопроводы Украины».

В итоге, в Украине была реализована третья модель гибрибного анбандлинга: есть и оператор, и Укртрансгаз, а реального отделения ГТС от Нафтогаза как не было, так и нет.

Но теперь транзит «отвалился», так сказать, естественным путем, как мумифицированная конечность.

Украина так и не перешла к модели создания регионального восточно-европейского газового хаба, который мог быть «привязан» к нашей ГТС и подземным хранилищам газа.

Так и не произошел перенос узлов учета транзита газа по территории Украины с западной границы на восточную, ведь только это могло позволить интегрировать украинский хаб в европейскую систему газового рынка.

Зато теперь можно интегрировать лишь западную часть ГТС с подземными хранилищами.

Но нужно оценивать не только идеологические бонусы в прекращении транзита и потерю Россией 6-7 млрд дол в год, но и риски.

Например, технологический риск реверса с запада на восток в условиях отсутствия транзита, особенно зимой?

Как компенсировать утрату доходов от транзита и поддерживать функционирование ГТС?

Как обезопасить компрессорные станции ГТС от ракетных ударов россиян?

Как нормализовать отношения с соседями, которые пострадают от прекращения транзита и которые не являются участниками войны?

Не произойдет ли утилизация значительной части ГТС?

Хотя ответы на все эти вопросы уже более менее понятны.

Разрушенные в ходе российской агрессии города юго-востока надолго вычеркнуты из «газовой формулы» реверса с запада на восток.

А проблем с реверсом в центральную часть страны не будет.

Функционирование ГТС оплатит потребитель через рост тарифа: промышленность и косвенно население.

Компрессорные станции защитят также как и подстанции Укрэнерго.

Могут ли появиться временные прекращения подачи газа потребителям в случае российских ракетных ударов по компрессорным станциям?

Теоретически, да. Просто нужно честно об этом говорить, а не так как в Укрэнерго говорили о полной защите подстанций, а потом ....

Ухудшатся ли отношения со Словакией и Венгрией? Ухудшатся.

Усилятся ли правые настроения в Австрии? Усилятся.

Обострится ли ситуация в Молдове? Да, обострится. Может ли там на этой волне победить летом на парламентских выборах оппозиция к Санду? Да, может.

Превратится ли часть ГТС в металлолом? Да, часть системы будет точно утилизирована в рамках общей оптимизации.

Лома у нас, кстати, будет много. Не просто так наши олигархи открывают меткомбинаты в Италии и обязуются поставлять туда лом и железную руду.

Но вопрос не в принятии тех или иных решений. Вопрос в зрелости общества и в его готовности платить за все свою цену, особенно в условиях войны.

Любое решение имеет свою цену, а принципиальное решение - цену вдвойне.

Поэтому, когда транзит прекращается, то решение о повышении платы за транспортировку газа потребителям, нужно не критиковать, а приветствовать.

И не просто приветствовать, а требовать роста тарифов для поддержания работоспособности ГТС в этот трудный для нее период.

Ну и самое парадоксальное, что транзит еще может вернуться, только в виде «азербайджанского газа».

Но только опять без хаба, «единой цены», и распределения ренты от транзита в пользу собственника ГТС - народа.

Алексей Кущ, «Главред»

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