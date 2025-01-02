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В партии Шольца обвинили Маска в «серьезном пересечении границ»

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  • 2.01.2025, 10:45
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В партии Шольца обвинили Маска в «серьезном пересечении границ»
Илон Маск

И предупредили об обострении отношений Германии с США.

Лидер парламентской фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених обвинил американского бизнесмена Илона Маска в «переходе границ между дружественными государствами», отметив, что последние заявления миллиардера в сторону президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера могут привести к серьезному обострению отношений.

Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что свое замечание Мютцених высказал после того, как Маск начал словесные атаки на ведущих немецких политиков.

«Штайнмайер представлял Германию в рамках международного права, поэтому словесные нападки на федерального президента направлены против всех граждан», — сказал Мютцених.

Мютцених призвал правительство Германии после инаугурации Трампа разъяснить, «были ли неоднократные проявления неуважения, клевета и вмешательство в избирательную кампанию также высказаны от имени новой администрации США».

Он отметил, что «международные вызовы могут быть решены только в необремененных отношениях между нами и США».

Мютцених также раскритиковал лидера СДПГ Кристиана Линднера, который недавно выступил с лозунгом «Смелее, Маск».

«Почему господин Линднер постоянно пытается сблизиться с Илоном Маском и восхваляет его политику, я не понимаю… СвДП должна быстро прекратить заискивать перед сомнительным предпринимателем и политическим советником», — подчеркнул он.

В новогоднюю ночь Маск написал на своей платформе X, что Штайнмайер — «антидемократический тиран» и заявил, что «ему должно быть стыдно».

Он уже несколько раз комментировал немецкую политику в течение последних недель. В частности, после распада правящей коалиции в ноябре он оскорбил федерального канцлера Олафа Шольца, назвав его «дураком», а после теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге написал, что «Шольц — некомпетентный дурак» и призвал его уйти в отставку.

Кроме того, несколько дней назад Маск дал интервью газете Welt am Sonntag, в котором агитировал за пророссийскую партию Альтернатива для Германии (АдГ).

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