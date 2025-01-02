В Беларуси умер недавно судимый за «экстремизм» экс-директор театра кукол 8 2.01.2025, 11:07

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Дмитрий Горелик

Ему было 63 года.

Сегодня, 2 января, умер экс-директор Гомельского театра кукол Дмитрий Горелик. Ему было 63 года. Об этом его друзья сообщили в социальных сетях, пишет «Зеркало».

Дмитрий Горелик получил образование в строительном техникуме. Но параллельно сам организовал любительский коллектив в Доме учителя. Когда во второй половине 1980-х началось кооперативное движение, он с товарищем создал кооператив, который занимался тем, что изготавливал театральные куклы для продажи детским садам, школам, любительским кружкам. Некоторое время работал инженером технадзора, а с 1 июня 1992 года стал директором Гомельского театра кукол.

Этот коллектив работает в Гомеле с 1968 года. Именно при Горелике он в 2002-м получил новое здание и переехал туда спустя два года. Как отмечается на сайте коллектива, «гастрольно-фестивальная география театра охватывает пространство от Атлантического побережья Испании до Тихоокеанского побережья Владивостока, от столицы республики Коми до острова Шри-Ланка. <…>. Театр неоднократно становился лауреатом и дипломантом различных Международных театральных фестивалей Беларуси, России, Украины, Казахстана, Таджикистана, Латвии, Италии, Испании, Словакии, Германии, Индии, Шри-Ланки и других стран».

В январе 2024 года Горелика судили по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (Распространение экстремистских материалов). Правозащитники тогда так и не узнали, в чем обвиняли мужчину и какое решение принял суд. В августе этого года стало известно, что Горелика уволили. Когда именно это случилось, неизвестно. По состоянию на 14 мая 2024 года должность уже была вакантной. Кстати, должность директора так и осталась вакантной.

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