Польша тайно производит оружие для ВСУ и ремонтирует технику 1 2.01.2025, 11:15

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Украинский дипломат раскрыл подробности.

Польша давно помогает Украине в вопросе производства оружия и боеприпасов, но не разглашает о сотрудничестве из соображений безопасности. Об этом «Зеркалу недели» рассказал временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

По словам дипломата, сейчас создано несколько совместных предприятий военного плана, которые производят беспилотные системы, ремонтируют тяжелую технику. Также, отметил он, страны сотрудничают в сфере высоких технологий.

Лукасевич также отметил, что в Польше работает завод украинского оборонно-промышленного комплекса, однако рассказывать подробности отказался по вопросам безопасности.

«Некоторые страны, декларирующие такое сотрудничество, как вот постройку завода по производству военной техники, географически расположены далеко от России. И поскольку им ничего не угрожает, то они могут об этом говорить. Мы же совсем рядом, и поэтому не говорим об этом», — подчеркнул временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич, добавив, что география в этом контексте очень важна.

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