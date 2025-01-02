Названы четыре случая, когда устанавливать счетчики на воду в Беларуси «экономически нецелесообразно» 2 2.01.2025, 11:23

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Министерство ЖКХ опубликовало документ в первый день 2025 года.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси определили перечень случаев, когда установка приборов индивидуального учета расхода воды «экономически нецелесообразна» или «технически невозможна».

Соответствующий документ опубликовали в первый день 2025 года на Национальном правовом Интернет-портале.

Так, речь идет о 4 случаях в жилищном фонде. Согласно постановлению Министерства ЖКХ №17 от 20 декабря 2024 года, которое вступило в силу 1 января 2025 года, первая ситуация связана со сносом жилых домов (если такое решение приняли местные власти).

Второй случай касается несоответствия жилья установленным санитарным нормам и правилам, а также решения о переводе такого помещения в категорию нежилого. Согласно документу, сделать это могут как местные власти, так и администрация индустриального парка «Великий камень».

Третий пункт – отсутствие в жилом помещении в общежитии, которое находится в обособленном владении и пользовании белорусов, подсобных помещений (кухни и санузла), оборудованных централизованным водоснабжением.

Последний случай, согласно постановлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства, касается жилых помещений маневренного фонда. В них также устанавливать счетчики на воду «экономически нецелесообразно», отметили в ведомстве.

Жилое помещение маневренного фонда – специальное жилье, которое предоставляется во временное пользование на условиях договора найма белорусам, выселенным из-за капитального ремонта или реконструкции, сноса здания, его непригодности для проживания вследствие ЧС и др.

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