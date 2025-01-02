Путин оказался в шаге от пропасти
- 2.01.2025, 11:39
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Глава Кремля не смог очертить будущее России.
Российский диктатор у власти уже 25 лет. Журналисты The New York Times назвали новогоднее послание Путина «оптимистичным» и расплывчатым.
Что сказал Путин россиянам
Тон послания был оптимистичным. По мнению диктатора, Россия движется вперед. Он даже заверил россиян в том, что все будет хорошо. Впрочем, ни о войне, ни об инфляции глава российского государства ничего не сказал.
Собственно, слова «все будет хорошо» касались экономического состояния страны и ее будущего. Именно так хозяин Кремля ответил на немой вопрос рядовых россиян о ценах, которые взлетели до небес, и рубле, который сорвался в пропасть.
«Расплывчатое обращение Путина накануне главного государственного праздника России подчеркнуло самое большое противоречие его руководства в военное время: стремление мобилизовать общество и закалить его для длительного конфликта, сохраняя при этом ощущение нормальной жизни в повседневной жизни. В отличие от его выступлений в 2022 году, в первый год вторжения, в речи во вторник он не упомянул об Украине, обойдя даже свой привычный эвфемизм относительно войны как «специальной военной операции». Он также не упомянул новоизбранного президента Дональда Трампа», – акцентируют журналисты.
Будущее России максимально неопределенное. Настолько, что Путину нечего было сказать.