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Польский солдат устроил стрельбу в деревне рядом с беларусской границей

  • 2.01.2025, 11:47
Польский солдат устроил стрельбу в деревне рядом с беларусской границей
иллюстративное фото

Обстоятельства происшествия выясняет военная жандармерия.

Польский солдат открыл стрельбу в деревне рядом с белорусской границей. Инцидент произошел во второй половине дня 1 января в деревне Мельник в Подлясском воеводстве. Об этом сообщается на странице оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети X.

Позже выяснилось, что солдат 18-й Механизированной дивизии, выполняющий задачи в рамках операции «Безопасное Подлясье», в которые входит содействие погранслужбе в охране границы, самовольно покинул лагерь вместе со служебным оружием. Он сделал выстрел в направлении гражданского транспортного средства, а потом спрятался в лесу.

«В результате оперативных поисковых мероприятий он был задержан оперативной группой в Мельнике. В результате инцидента среди местных жителей никто не пострадал. По предварительным данным, солдат был пьян», — говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняет военная жандармерия.

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