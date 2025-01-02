Польский солдат устроил стрельбу в деревне рядом с беларусской границей
- 2.01.2025, 11:47
Обстоятельства происшествия выясняет военная жандармерия.
Польский солдат открыл стрельбу в деревне рядом с белорусской границей. Инцидент произошел во второй половине дня 1 января в деревне Мельник в Подлясском воеводстве. Об этом сообщается на странице оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети X.
Позже выяснилось, что солдат 18-й Механизированной дивизии, выполняющий задачи в рамках операции «Безопасное Подлясье», в которые входит содействие погранслужбе в охране границы, самовольно покинул лагерь вместе со служебным оружием. Он сделал выстрел в направлении гражданского транспортного средства, а потом спрятался в лесу.
«В результате оперативных поисковых мероприятий он был задержан оперативной группой в Мельнике. В результате инцидента среди местных жителей никто не пострадал. По предварительным данным, солдат был пьян», — говорится в сообщении.
Сейчас обстоятельства происшествия выясняет военная жандармерия.