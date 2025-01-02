Польский солдат устроил стрельбу в деревне рядом с беларусской границей 2.01.2025, 11:47

иллюстративное фото

Обстоятельства происшествия выясняет военная жандармерия.

Польский солдат открыл стрельбу в деревне рядом с белорусской границей. Инцидент произошел во второй половине дня 1 января в деревне Мельник в Подлясском воеводстве. Об этом сообщается на странице оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети X.

Позже выяснилось, что солдат 18-й Механизированной дивизии, выполняющий задачи в рамках операции «Безопасное Подлясье», в которые входит содействие погранслужбе в охране границы, самовольно покинул лагерь вместе со служебным оружием. Он сделал выстрел в направлении гражданского транспортного средства, а потом спрятался в лесу.

«В результате оперативных поисковых мероприятий он был задержан оперативной группой в Мельнике. В результате инцидента среди местных жителей никто не пострадал. По предварительным данным, солдат был пьян», — говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняет военная жандармерия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com