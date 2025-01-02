В США выясняют, связан ли взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе с терактом в Новом Орлеане 2.01.2025, 11:55

Бурбон-стрит, Новый Орлеан

Оба инцидента произошли всего через несколько часов после начала нового года.

Полиция США выясняет, связан ли взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе с терактом в Новом Орлеане. Оба инцидента произошли всего через несколько часов после начала нового года.

Об этом сообщает CNN.

«Мы расследуем любую связь с тем, что произошло в Новом Орлеане, а также с другими нападениями, которые происходят по всему миру», - заявил шериф департамента полиции Лас-Вегаса Кевин Макмехилл.

Он также отметил, что правоохранители работают над тем, чтобы установить, связан ли взрыв возле отеля Trump Las Vegas с ИГИЛ. Однако, по словам шерифа, пока «нет никаких признаков этого».

В ФБР считают, что взрыв Cybertruck был отдельным инцидентом.

Транспортные средства в обоих инцидентах были арендованы через Turo - платформу, которая позволяет владельцам сдавать свои автомобили в аренду.

Взрыв Tesla Cybertruck

В среду, 1 января, в Лас-Вегасе взорвалось авто Cybertruck у входа в отель Trump Las Vegas. Этот автомобиль разработан компанией Tesla, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску.

Сначала и полиция, и Илон Маск заявили, что не исключают версию с терактом. Известно, что в результате взрыва есть погибший и пострадавшие.

Инцидент также связывают с терактом, который произошел в Новом Орлеане 1 января. Там авто въехало в толпу, после чего произошла стрельба. Сообщается о 15 погибших и десятках раненых.

У водителя, который совершил наезд, нашли флаг террористической группировки ИГИЛ. По словам президента США Джо Байдена, ФБР расследует инцидент как террористический акт.

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