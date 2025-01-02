Почему Rolls-Royce и Jaguar отказались от талисманов на капотах? 1 2.01.2025, 12:06

Причин было несколько, но ключевой из них стала одна.

Сегодня лишь несколько производителей автомобилей высокого класса все еще используют великолепные талисманы на капоте авто, однако большинство ранних автомобилей были украшены различными фигурками и эмблемами. Увы, со временем производителям пришлось отказаться от их использования, и на то было несколько причин, пишет Popular Science.

Изначально, более века назад, украшения на капоте авто появились как маскировка для невзрачных крышек радиатора. Тогда крышки радиатора располагались снаружи авто, чтобы водители могли следить за температурой водяного пара охлаждающей жидкости. Эти крышки не были особенно привлекательны, а потому автопроизводители проявили креативность, добавив к дизайну «автомобильные талисманы».

Позже компания Moto-Meter создала датчик температуры, устанавливаемый на радиатор. Далее все больше производителей начали устанавливать указатели температуры охлаждающей жидкости, Moto-Meter исчез, но украшения на капоте все еще остались у некоторых марок.

Сегодня, по словам исследователей, лишь несколько производителей авто высокого класса все еще используют талисманы на капоте авто, среди них Rolls-Royce и Bentley. Но что заставило производителей массово отказаться от украшений?

По данным Музея автомобилей Auburn Cord Duesenberg в Оберне (Индиана, США), эксперты по безопасности начали тщательно изучать украшения на капоте как потенциальную опасность при столкновениях в 1960-х годах. В результате украшения на капотах были исключены в последующих моделях таких марок авто, как Mustang, Corvette, Camaro или обтекаемый Plymouth Superbird.

По мере того как автомобили становились все быстрее, производители начали замечать, что все, что увеличивает коэффициент лобового сопротивления и влияет на его топливную экономичность, является опасным. Увы, испытания показали, что украшения на капоте, такие как причудливый медведь Bugatti или Spirit of Ecstasy Rolls-Royce, определенно влияют на аэродинамику автомобиля.

В то же время в Европе украшения на капоте были вытеснены из-за риска для пешеходов, которые попадали в ДТП. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения, количество летальных случаев среди пешеходов увеличилось на 57%, с 4779 до 7522, в период с 2013 по 2022 год.

В сентябре 2024 года организация предложила новое правило, устанавливающее «процедуры испытаний, имитирующие удар головой о капот», чтобы минимизировать риск получения черепно-мозговой травмы. Результаты показали, что талисманы, такие как у Jaguar, якобы могли действовать как «копье» при столкновении с пешеходом. Увы, найти статистику реальных травм от украшений на капотах авто оказалось не так уж просто.

Однако не все автомобильные компании стерли талисманы с передних частей своих автомобилей еще в 60-х годах. Например, Cadillac сохранял свой герб на капоте некоторых моделей даже в начале 2000-х годов. Впрочем, производители придерживались правила, требующего, чтобы деталь сгибалась при ударе.

Любопытно, что украшения на капоте Cadillac и Mercedes-Benz массово подвергались кражам, а потому производители, такие как Rolls-Royce и Bentley, устранили «проблему вандализма» с помощью хитрого трюка: их украшения с помощью электроники исчезали в специальном отсеке.

К слову, талисманы на капотах авто 50 лет назад также позиционировались как полезный инструмент. Производители считали, что украшения помогают водителю прицеливаться в сторону центра дороги, делая управление авто более простым и безопасным.

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