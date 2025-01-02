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«Трамп не ищет встречи с Путиным, но готов это сделать при одном условии»

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  • 2.01.2025, 12:15
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«Трамп не ищет встречи с Путиным, но готов это сделать при одном условии»
Якуб Корейба

Эксперт раскрыл детали.

Диктатор Путин хочет закончить войну против Украины, но на своих условиях.

Такое мнение выразил политолог Якуб Корейба, который попытался дать анализ недавним новостям в СМИ о том, что 30 декабря 2024 года должна была состояться встреча Путина и Трампа.

При этом политолог также подчеркнул, что достоверно неизвестно, планировалась ли эта встреча вообще, информирует «24 канал».

По словам Корейбы, с одной стороны, Путин дает понять Западу, что не против переговоров с Украиной. Но и, с другой стороны, также дает понять, что РФ ведет борьбу с США за сферы влияния в мире.

Трамп не хочет идти на поводу у Путина и его видения мирного договора, так как в будущем такой мир сулит только новые конфликты.

Изменения могут наступить только тогда, когда РФ перестанет быть империей, завил политолог. Корейба уверен, что лично Трамп не ищет встречи с Путиным.

Новоизбранный президент США силен в переговорах, и это понимают в Кремле, поэтому и выступили инициаторами встречи.

Трамп будет готов ко встрече с Путиным только тогда, когда тот согласится на условия республиканца.

У Вашингтона сейчас нет никаких основания идти на поводу у Кремля, так как Путин и РФ слабее Трампа и США, считает Корейба.

Политолог считает, что последние заявления Путина явно намекают на то, что тот грезит о встрече с Трампом.

Корейба вспомнил недавний вылет спецборта «Россия» в США. Тогда самолет два дня пробыл в Вашингтоне. В МИД РФ заявили, что эти полеты связаны с ротацией послов РФ.

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