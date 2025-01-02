«Трамп не ищет встречи с Путиным, но готов это сделать при одном условии» 2 2.01.2025, 12:15

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Якуб Корейба

Эксперт раскрыл детали.

Диктатор Путин хочет закончить войну против Украины, но на своих условиях.

Такое мнение выразил политолог Якуб Корейба, который попытался дать анализ недавним новостям в СМИ о том, что 30 декабря 2024 года должна была состояться встреча Путина и Трампа.

При этом политолог также подчеркнул, что достоверно неизвестно, планировалась ли эта встреча вообще, информирует «24 канал».

По словам Корейбы, с одной стороны, Путин дает понять Западу, что не против переговоров с Украиной. Но и, с другой стороны, также дает понять, что РФ ведет борьбу с США за сферы влияния в мире.

Трамп не хочет идти на поводу у Путина и его видения мирного договора, так как в будущем такой мир сулит только новые конфликты.

Изменения могут наступить только тогда, когда РФ перестанет быть империей, завил политолог. Корейба уверен, что лично Трамп не ищет встречи с Путиным.

Новоизбранный президент США силен в переговорах, и это понимают в Кремле, поэтому и выступили инициаторами встречи.

Трамп будет готов ко встрече с Путиным только тогда, когда тот согласится на условия республиканца.

У Вашингтона сейчас нет никаких основания идти на поводу у Кремля, так как Путин и РФ слабее Трампа и США, считает Корейба.

Политолог считает, что последние заявления Путина явно намекают на то, что тот грезит о встрече с Трампом.

Корейба вспомнил недавний вылет спецборта «Россия» в США. Тогда самолет два дня пробыл в Вашингтоне. В МИД РФ заявили, что эти полеты связаны с ротацией послов РФ.

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