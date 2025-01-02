Армия РФ установила рекорд по потерям на фронте за месяц 1 2.01.2025, 12:24

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В Кремле «не жалеют никого и ничего».

Декабрь 2024 года стал рекордным месяцем по числи ликвидированных на фронте российских оккупантов. В последний месяц прошлого года армия РФ лишилась 50 тысяч своих военных. Об этом сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Сергей Цехоцкий в эфире «Мы – Украина».

По его словам, такие потери России свидетельствуют о том, что страна-агрессор «не жалеет никого и ничего».

«Он [враг] уничтожает все, куда может дотянуться. Мы должны быть готовы к этому, но военные делают все возможное и невозможное, чтобы остановить врага», — сказал Цехоцкий

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 2 января 2025 года россияне потеряли 792 170 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1370 оккупантов.

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