Когда белорусам отказывают в смене фамилии или имени в паспорте? 2 2.01.2025, 12:51

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В ЗАГС объяснили.

Минчане нередко обращаются в ЗАГСы для смены фамилий в паспорте, и не только в случаях заключения брака или после развода. Сколько раз можно менять фамилию, имя или отчество и на каких основаниях, рассказала начальник отдела ЗАГС администрации Советского района Ольга Кипер, пишет «Минск-Новости».

По ее словам, причины должны быть уважительными, например, некрасивое или труднопроизносимое имя или фамилия.

«Как правило, это неблагозвучность фамилии, собственного имени или отчества, трудность их произношения. Или желание носить общую с другим супругом фамилию или вернуть добрачную после развода. Обращаются и те, кто хочет взять фамилию отчима, который занимался их воспитанием. Кроме того, имя и фамилию разрешено поменять на творческий либо профессиональный псевдоним», — уточнила Ольга Кипер.

Она добавила, в Беларуси не запрещено менять свои данные несколько раз, но объяснения должны быть обоснованными и в то же время здравомыслящими.

«Если приходить к нам каждый месяц с просьбой заменить одно имя на другое, то, безусловно, откажем», – уточнила она.

Однако если человек хочет изменить свои данные всего несколько раз в течение жизни и по уважительным поводам, то это разрешено.

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