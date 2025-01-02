ГУР: Солдаты КНДР понапивались в новогоднюю ночь, Россия врет об их потерях

ГУР: Солдаты КНДР понапивались в новогоднюю ночь, Россия врет об их потерях5
- 2.01.2025, 13:09
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Боевой дух северокорейцев упал.
Россияне продолжают привлекать подразделения армии Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) к боевым действиям в Курской области. В новогоднюю ночь северокорейские бойцы понапивались.
Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
Как пишет ГУР, бойцы КНДР и в дальнейшем несут значительные потери среди личного состава. Для замещения потерь и усиления позиций российские командиры перебрасывают на передовую новых северокорейских военных.
31 декабря и 1 января бойцы КНДР перемещали на позиции в районе населенных пунктов:
Фанасеевка;
Уланок;
Черкасская Конопелька.
В то же время командиры низшего звена врут в донесениях высшему командованию о реальных потерях среди бойцов КНДР.
«Боевой дух солдат из Северной Кореи упал. Их постоянно «обрабатывают» российско-армейской пропагандой о «большом значении» участия армии КНДР в войне против Украины. В новогоднюю ночь зафиксированы случаи злоупотребления спиртным среди северокорейских солдат, в том числе и тех, которые привлекаются к боевым действиям», - добавляет разведка.