Утром 1 января на высоте 10 тысяч километров минчанин сделал предложение своей девушке в самолете «Белавиа» 7 2.01.2025, 13:19

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Настроение моментально взлетело у всех, кто находился на борту.

С отличного события начался новый год для одной столичной пары. Находясь на высоте примерно 10 000 метров, минчанин Максим сделал предложение своей девушке Лилит. Произошло все ровно в 10:00 1 января, пишет «Онлайнер».

— Два с половиной месяца назад я купил кольцо, — рассказывает Максим. — Предложение планировал сделать в необычное время (на Новый год) и в необычном месте (самолет отлично подходил).

Молодому человеку оставалось только реализовать задуманное. Для этого были куплены билеты на рейс Минск — Казань и уже на месте проведены переговоры с бортпроводниками «Белавиа».

— До этого мы с Лилит никогда вместе не путешествовали. Так как с шенгенской визой возникли сложности, решили полететь в Россию. Рассматривали разные города и в итоге остановились на Казани, в которой я был уже четыре раза по работе. Это очень красивый город, в котором можно составить обширную культурную программу: у нас на каждый из пяти дней путешествия запланированы по два—три мероприятия. К тому же там есть снег и мороз — новогоднее настроение обеспечено.

Прямой рейс из Минска в Казань был запланирован на 09:35. Все шло без накладок: в нужное время пассажиры оказались на борту, самолет взлетел.

— После того как всем раздали напитки и десерт, я подошел в хвост самолета и попросил бортпроводниц помочь мне. Они согласились, за что им большое спасибо. В итоге получилось сделать предложение в 10:00 на высоте 10 тысяч метров (выше облаков), под рассветное солнце, — делится своим счастьем молодой человек.

«Новый год — новое начало. И сегодня у нас особый момент. На борту этого самолета находится один молодой человек, который хочет, чтобы его любимая девушка стала его счастливой женой. Максим, прошу вас подняться. Лилит, вы свет его жизни! Он хочет, чтобы вы знали, как сильно он вас любит», — такие слова прозвучали от стюардессы. Улыбки, аплодисменты, поздравления и даже традиционное «Горько» — настроение моментально взлетело у всех, кто находился на борту.

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