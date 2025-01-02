Иноагент Путин 1 Андрей Окунь

2.01.2025, 13:28

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Андрей Окунь

Униженный своими соратниками, он возвращается в Петербург.

Моя теория про Путина, который на самом деле является иностранным агентом, с каждым месяцем обрастает фактурой. Если приглядеться, то она уже и не покажется такой абсурдной.

Что может быть гениальнее, чем сделать своего агента деспотическим автократом? Его же никогда не раскроют. Попробуй усомнись в государевой фигуре и сразу же окажешься за решеткой по делу о предательстве или какой-нибудь дискредитации.

Униженный своими соратниками по службе, которые придумывали ему обидные прозвища, разочаровавшийся из-за отсутствия перспектив и наконец завербованный во время работы в ГДР, он возвращается в Петербург. Там проваливается на выборах, справедливо считает карьеру оконченной, но вдруг получает вызов в Москву на повышение.

Все обретает смысл, стоит лишь открыться вещам, которые на первый взгляд кажутся безумными. Тогда и как бы случайные высказывания нацлидера становятся невероятно точными. Когда в ноябре рубль стремительно упал, то главный иностранный агент комментировал это так: «Все идет по плану». Ну, то есть власть специально обвалила стоимость национальной валюты.

Потом в декабре во время пресс-подхода он говорит, что быстрые темпы роста экономики России не нужны. И войну он достаточно легко воспринимает, переживает ее не как истинный патриот, страдающий вместе с народом, а больше как иностранный наймит: «Война войной — а мы же поставляли».

Еще можно вспомнить, что именно он по факту сделал украинскую армию сильной, потому что до начала «СВО» ВСУ и мечтать не могли о поставках западной военной техники. А теперь им полагаются и танки, и самолеты, и западные высокоточные ракеты.

Добавить к этому тот факт, что Россия как бы случайно потеряла в западных банках $300 млрд в виде замороженных активов, а Украина уже из этих денег получила первый миллиард, то останется сухой вывод. Шутки шутками, а я действительно не знаю никого, кто бы лучше подходил на роль иностранного агента. Путин — иностранный агент, только неясно какой державы.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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