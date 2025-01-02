«На Западе людям доверяют, поддерживают их»
- 2.01.2025, 13:56
Бывший футбольный вратарь из Молодечно поделился особенностями адаптации белорусов за границей.
Бывший футбольный вратарь из Молодечно Филипп Войтехович, который больше десяти лет живет в Швеции, в интервью Telegram-каналу «О, спорт! Ты — мир!» поделился особенностями адаптации белорусов за границей.
У Войтеховича спросили, почему в высших лигах Западной Европы сейчас нет белорусских голкиперов.
«Я считаю, что проблема в уровне белорусских футболистов и, куда больше, в ментальности. Несмелые, застенчивые, сами по себе, отстраненные. А европейцы таких не любят. Здесь все компанейские, дружные. Беларусы к такому не привыкли. Плюс еще со школьных времен народ забитый. Получил двойку — садись, плохой ученик, ничего не умеешь. На Западе никто за такое не прибивает, людям доверяют, поддерживают их, тут больше свободы. Как я один раз сказал своему коллеге, мы кастрированы на голову — все постсоветское пространство. Система прибила нашу свободу, раскрепощенность, чего для комфортной и полноценной жизни в Европе беларусам сейчас и не хватает», — ответил Филипп.
34-летний Войтехович уже завершил карьеру. В элитном дивизионе чемпионата Швеции он провел за «Вернамо» 35 матчей. Осенью 2023 года вратарь получил травму колена и с тех пор не выходил на поле.
«В Швеции при травме по страховке в течение пяти лет получаешь 80 процентов зарплаты из последнего клуба, если не находишь новый. О размерах не спрашивай — называть их мне нельзя. Но условия, которые мне готовы были дать в потенциально новых клубах, реально не стоили того, чтобы менять на них мои страховые выплаты, класть здоровье и рисковать получить еще какую-нибудь травму», — сказал Войтехович.
Теперь белорус учится на биомедицинского аналитика и развивает свой проект.
«У меня уже есть стартап, с которым зашел в шведский Парк высоких технологий. Связан с искусственным интеллектом. В Швеции большие очереди в здравоохранении, к определенному специалисту можно не попасть и год. А ИИ мог бы быть таким ассистентом доктора, к которому не нужно ждать очереди. Я уже участвовал в конкурсах, чтобы получить инвестиции в свой проект, и оказался в топ-10 — мне сказали, что это крутая задумка, решили поддержать», — отметил Филипп.
Добавим, что после августа-2020 Войтехович подписал письмо за честные выборы и против насилия.