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Нацгвардия Украины показала отражение штурма за прошедшие сутки

  • 2.01.2025, 14:08
Нацгвардия Украины показала отражение штурма за прошедшие сутки
иллюстративное фото

Уничтожены танки и бронетехника россиян.

За прошедшие сутки, 1 января, во время отражения штурма армии РФ бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили десять единиц вражеской техники. Также один оккупант был взят в плен.

Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко.

Во время отражения штурмовых действий россиян по линии фронта было уничтожено:

▪ 2 танка;

▪ 4 единицы бронетехники;

▪ 4 единицы автомобильной техники;

▪ 2 артиллерийские системы;

▪ 2 склада БК;

«Нанесли поражение по 31 скоплению живой силы противника. 1 оккупанта, который уцелел во время штурмовых действий, взят в плен», - пишет Пивненко.

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