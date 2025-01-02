Нацгвардия Украины показала отражение штурма за прошедшие сутки
- 2.01.2025, 14:08
Уничтожены танки и бронетехника россиян.
За прошедшие сутки, 1 января, во время отражения штурма армии РФ бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили десять единиц вражеской техники. Также один оккупант был взят в плен.
Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко.
Во время отражения штурмовых действий россиян по линии фронта было уничтожено:
▪ 2 танка;
▪ 4 единицы бронетехники;
▪ 4 единицы автомобильной техники;
▪ 2 артиллерийские системы;
▪ 2 склада БК;
«Нанесли поражение по 31 скоплению живой силы противника. 1 оккупанта, который уцелел во время штурмовых действий, взят в плен», - пишет Пивненко.