Две популярные среди белорусских туристов страны ЕС присоединились к Шенгену
- 2.01.2025, 14:13
Теппрь в Шенгенскую зону входят 29 европейских стран.
Министры внутренних дел Болгарии — Атанас Илков и Румынии — Кэтэлин Предою на пограничном пункте на мосту через Дунай официально открыли право на свободное передвижение по Шенгенской зоне, передает Еuronews.
25 миллионов жителей двух стран теперь присоединятся к почти 450 миллионам граждан ЕС, которые уже могут свободно перемещаться по Шенгенской зоне.
Обе страны вступили в Европейский союз 18 лет назад, а переговоры о вступлении в Шенгенскую зону начались еще в 2011 году.
Граница Болгарии с Турцией, будучи внешней границей ЕС, становится также внешней границей Шенгенской зоны, которую со 2 января начнет патрулировать совместный контингент из 100 полицейских из стран ЕС.