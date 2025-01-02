закрыть
2 января 2025, четверг, 14:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Две популярные среди белорусских туристов страны ЕС присоединились к Шенгену

  • 2.01.2025, 14:13
Две популярные среди белорусских туристов страны ЕС присоединились к Шенгену

Теппрь в Шенгенскую зону входят 29 европейских стран.

Министры внутренних дел Болгарии — Атанас Илков и Румынии — Кэтэлин Предою на пограничном пункте на мосту через Дунай официально открыли право на свободное передвижение по Шенгенской зоне, передает Еuronews.

25 миллионов жителей двух стран теперь присоединятся к почти 450 миллионам граждан ЕС, которые уже могут свободно перемещаться по Шенгенской зоне.

Обе страны вступили в Европейский союз 18 лет назад, а переговоры о вступлении в Шенгенскую зону начались еще в 2011 году.

Граница Болгарии с Турцией, будучи внешней границей ЕС, становится также внешней границей Шенгенской зоны, которую со 2 января начнет патрулировать совместный контингент из 100 полицейских из стран ЕС.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский