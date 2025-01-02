Две популярные среди белорусских туристов страны ЕС присоединились к Шенгену 2.01.2025, 14:13

Теппрь в Шенгенскую зону входят 29 европейских стран.

Министры внутренних дел Болгарии — Атанас Илков и Румынии — Кэтэлин Предою на пограничном пункте на мосту через Дунай официально открыли право на свободное передвижение по Шенгенской зоне, передает Еuronews.

25 миллионов жителей двух стран теперь присоединятся к почти 450 миллионам граждан ЕС, которые уже могут свободно перемещаться по Шенгенской зоне.

Обе страны вступили в Европейский союз 18 лет назад, а переговоры о вступлении в Шенгенскую зону начались еще в 2011 году.

Граница Болгарии с Турцией, будучи внешней границей ЕС, становится также внешней границей Шенгенской зоны, которую со 2 января начнет патрулировать совместный контингент из 100 полицейских из стран ЕС.

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