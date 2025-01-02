Путин выстрелил себе в ногу

Путин выстрелил себе в ногу3
- Телеграм-канал «Соловьиный помет»
- 2.01.2025, 14:30
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И спрятался в бункере от «движухи».
Просто вдумайтесь: президент России говорит, что не будет менять Конституцию, но меняет её.
Он говорит, что не будет поднимать пенсионный возраст, но зачем-то поднимает.
Он говорит, что после работы президентом хочет уйти в оппозицию и начать ругать власть, но зачем-то вцепился в кресло вождя до смерти.
Он говорит, что Россия не собирается присоединять Крым, а теперь каждый год празднует «возвращение полуострова в родную гавань».
Он говорит, что блокировка YouTube – это выстрел в ногу, и зачем-то нажимает на курок.
Он говорит, что хочет движухи, но как только движуха начинается – бежит в бункер.
Просто не президент, а ужас-ужас какой балабол, получается.
Телеграм-канал «Соловьиный помет»