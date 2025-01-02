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Путин выстрелил себе в ногу

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  • Телеграм-канал «Соловьиный помет»
  • 2.01.2025, 14:30
  • 8,040
Путин выстрелил себе в ногу

И спрятался в бункере от «движухи».

Просто вдумайтесь: президент России говорит, что не будет менять Конституцию, но меняет её.

Он говорит, что не будет поднимать пенсионный возраст, но зачем-то поднимает.

Он говорит, что после работы президентом хочет уйти в оппозицию и начать ругать власть, но зачем-то вцепился в кресло вождя до смерти.

Он говорит, что Россия не собирается присоединять Крым, а теперь каждый год празднует «возвращение полуострова в родную гавань».

Он говорит, что блокировка YouTube – это выстрел в ногу, и зачем-то нажимает на курок.

Он говорит, что хочет движухи, но как только движуха начинается – бежит в бункер.

Просто не президент, а ужас-ужас какой балабол, получается.

Телеграм-канал «Соловьиный помет»

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