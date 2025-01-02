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На Беларусь надвигается морозный фронт

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  • 2.01.2025, 15:20
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На Беларусь надвигается морозный фронт

Погода в стране кардинально изменится.

Зима неожиданно вспомнила, что настала холодная пора года, и решила наведаться в гости к белорусам.

Уже 3 января погода в стране начнет стремительно меняться, а вслед за дождями придут снегопады и метель, пишет «Точка».

Причиной всему морозный фронт, который движется к нам из Скандинавии. Вместе с ним Беларусь накроют резкое похолодание и обильные осадки.

В пятницу, 3 января, столбики термометра опустятся по стране до -6°С, максимальная температура днем – от -3 до+2°С. На отдельных участках дорог гололедица, из-за чего объявлен желтый уровень опасности. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами по востоку сильный, порывистый.

Ближе к выходным, 4 и 5 января, ситуация будет только ухудшаться. В субботу ночью температура воздуха в стране составит от -2 до -7°С, а максимальная днем – от 0 до -4°С.

Вместе с резким похолоданием Беларусь начнет засыпать снегом. Местами – кратковременные осадки, но в отдельных районах синоптики прогнозируют метели. Будьте внимательны на дорогах, ведь гололедица сохранится.

Пик резкого похолодания придется на ночь воскресенья. В это время столбики термометра покажут от -2 до -9°С. Днем обстановка будет ничуть не лучше – от 0 до -5°С. Сохранится порывистый ветер. На большей территории страны ожидается кратковременный снег, а где-то даже метель.

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