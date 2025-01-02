«Единственный трезвый водитель на всю страну»1
- 2.01.2025, 15:39
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В Минске показали «мечту всех водителей».
Если в преддверии Нового года магазины ломятся от покупателей, то утром 1 января все сидят (или лежат) по домам. Тому доказательство — пустой МКАД, который и запечатлел белорусский водитель и по совместительству активный пользователь TikTok, пишет «Телеграф».
На коротком 15-секундном ролике, как выразились в комментариях, — «мечта всех водителей», то есть полное отсутствие авто на трассе. И вправду: на кадрах видно, как под спокойную музыку Шопена белорус едет по Минской кольцевой автодороге, а навстречу ему — ни машинки. При этом пользователи не удержались и спросили: а куда, собственно, держит путь сам мужчина?
«Везу выпечку на магазин в Логойске, работаю. Людям есть хочется без выходных», — объяснил автор ролика и добавил, что столь пустынная трасса наблюдалась около 10:30 1 января.
«Единственный трезвый водитель на всю страну!» — прокомментировала видео жительница Беларуси, на что мужчина ответил: «Ну что вы, просто приятное стечение обстоятельств».
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