«Единственный трезвый водитель на всю страну» 1 2.01.2025, 15:39

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В Минске показали «мечту всех водителей».

Если в преддверии Нового года магазины ломятся от покупателей, то утром 1 января все сидят (или лежат) по домам. Тому доказательство — пустой МКАД, который и запечатлел белорусский водитель и по совместительству активный пользователь TikTok, пишет «Телеграф».

На коротком 15-секундном ролике, как выразились в комментариях, — «мечта всех водителей», то есть полное отсутствие авто на трассе. И вправду: на кадрах видно, как под спокойную музыку Шопена белорус едет по Минской кольцевой автодороге, а навстречу ему — ни машинки. При этом пользователи не удержались и спросили: а куда, собственно, держит путь сам мужчина?

«Везу выпечку на магазин в Логойске, работаю. Людям есть хочется без выходных», — объяснил автор ролика и добавил, что столь пустынная трасса наблюдалась около 10:30 1 января.

«Единственный трезвый водитель на всю страну!» — прокомментировала видео жительница Беларуси, на что мужчина ответил: «Ну что вы, просто приятное стечение обстоятельств».

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