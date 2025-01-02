закрыть
2 января 2025, четверг, 16:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Единственный трезвый водитель на всю страну»

1
  • 2.01.2025, 15:39
  • 2,388
«Единственный трезвый водитель на всю страну»

В Минске показали «мечту всех водителей».

Если в преддверии Нового года магазины ломятся от покупателей, то утром 1 января все сидят (или лежат) по домам. Тому доказательство — пустой МКАД, который и запечатлел белорусский водитель и по совместительству активный пользователь TikTok, пишет «Телеграф».

На коротком 15-секундном ролике, как выразились в комментариях, — «мечта всех водителей», то есть полное отсутствие авто на трассе. И вправду: на кадрах видно, как под спокойную музыку Шопена белорус едет по Минской кольцевой автодороге, а навстречу ему — ни машинки. При этом пользователи не удержались и спросили: а куда, собственно, держит путь сам мужчина?

«Везу выпечку на магазин в Логойске, работаю. Людям есть хочется без выходных», — объяснил автор ролика и добавил, что столь пустынная трасса наблюдалась около 10:30 1 января.

«Единственный трезвый водитель на всю страну!» — прокомментировала видео жительница Беларуси, на что мужчина ответил: «Ну что вы, просто приятное стечение обстоятельств».

@sasha135taxi

♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Mono - moshimo sound design

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский