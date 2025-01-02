Пять вопросов о 2025-м годе Юрий Богданов

2.01.2025, 15:54

Юрий Богданов

Что ждет Украину, Россию и мир?

Никогда так не поступал, но почему бы не поиграть в прогнозирование? Вот пять вопросов, которые я считаю ключевыми и для нас, и для мира. И ответы на которые я промоделировал в своей голове и которыми делюсь с вами.

1. Завершится ли российско-украинская война?

Мои ожидания: Нет, не завершится. Даже в варианте заморозки.

Россия сохраняет возможность ведения войны через мобилизацию человеческих ресурсов, производство и снабжение оружия. Украина со своей стороны наращивает собственное производство оружия и получает поддержку от партнеров.

Для Путина завершение войны на условиях, которые будут приняты как поражение, неприемлемо из-за угрозы потери внутренней легитимности. Украина в свою очередь не может согласиться на условия, которые сейчас выдвигает Россия. Новоизбранный президент Трамп не демонстрирует наличие у него механизмов принуждения Путина к уступкам.

Возможно, ближе к концу года скопится истощение сторон. Но для имплементации гипотетических договоренностей уходят месяцы. Пока же стороны не демонстрируют готовности к началу этого процесса.

Что может изменить тенденцию? Западные страны кратно увеличивают поддержку и/или давление на Россию. Или Россия или Украина переживают быстрый внутренний коллапс. Первое малореально, второе невозможно прогнозировать.

2. Ожидает ли российскую экономику системный кризис?

Мои ожидания: Да, ожидает. Российская экономика испытывает системный кризис и будет приближаться к своему коллапсу.

Российская экономика давно страдает «голландской болезнью» – когда зависимость от экспорта сырья уничтожает другие отрасли экономики. Это привело к тому, что застой начался в российской экономике еще в 2012 году.

Сейчас экономика РФ перегрета, ее «рост» обеспечивается исключительно за счет военных расходов. Это неизбежно ведет к ускорению инфляции, дефициту рабочей силы и галопирующему росту бюджетного дефицита.

Деньги от продажи нефти и газа не могут даже среднесрочно компенсировать демографические и фундаментальные экономические факторы. Перегретая экономика уже не стабилизируется без сокращения военных расходов.

3. Начнется ли полноценная торговая война между США и Китаем?

Мои ожидания: Нет, не начнется. Риск полноценной торговой войны вырастет, но США и Китай остаются взаимосвязанными в экономической сфере, что сдерживает эскалацию.

Однако протекционистская политика США и амбиции Китая доминировать в высокотехнологичных секторах усилят напряжение и точно приведут к ряду локальных торговых конфликтов.

Противостояние будет сосредоточено в сфере искусственного интеллекта и полупроводников, где США продолжат ограничивать Китай. Китай будет бить по уязвимым местам США – по доступу к редким металлам, в первую очередь.

4. Начнется ли где-нибудь в мире еще одна великая война?

Мои ожидания: Да, начнется.

Напряженность между Израилем и Ираном не утихает. Потенциальный конфликт может вовлечь США и Саудовскую Аравию. Куча точек напряжения в Южной Азии (Индия – Пакистан, Пакистан – Афганистан, Иран – Афганистан) может масштабироваться по любому поводу.

Я бы не исключал «черного лебедя» в Африке – возможные эскалации между Алжиром и Марокко и гражданской войны в Судане, постоянный риск серьезного обострения в Конго, где сосредоточены крупнейшие после Китая запасы редких металлов.

Хотя Китай продолжает наращивать военное присутствие в Южнокитайском море, войну Китая против Тайваня или Филиппин в следующем году я считаю маловероятной.

5. Войдет ли Альтернатива для Германии в парламентскую коалицию?

Мои ожидания: Нет, не войдет. И это как минимум отсрочит легитимизацию фашистов – ультраправых популистов в федеральной германской политике и Европе в целом.

AfD может значительно улучшить свои позиции на феврале. Однако даже в случае высокого результата партия, скорее всего, останется в оппозиции из-за неприятия ее позиций другими партиями.

Учитывая текущие рейтинги, наиболее вероятными вариантами коалиции являются черно-зеленая (ХДС + Зеленые) или «большая коалиция» (ХДС + СДПГ). Первая – идеальна для Украины, вторая – приемлема.

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