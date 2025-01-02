The Telegraph: Путин не переживет еще один год, подобный 2024-му 2.01.2025, 16:18

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Прошлый год стал катастрофой для армии и экономики России.

Война в Украине стала позорным провалом для Владимира Путина. Не сумев достичь цели покорить своего гораздо меньшего соседа, он нанес огромные страдания собственной стране и разрушил ее экономику.

Россия получила лишь ограниченное территориальное достижение и не смогла захватить даже всю Донецкую область на востоке. Прошлогоднее грандиозное наступление с целью создания буферной зоны под Харьковом для защиты российской территории позволило захватить всего несколько километров вдоль границы. Ракетные атаки, направленные на то, чтобы погрузить Украину в почти постоянный холод и тьму, явно провалились, пишет военный эксперт и офицер британской армии в отставке Ричард Кемп в колонке для The Telegraph.

Эксперт подчеркивает, что Путин потерял контроль над частями Курской области в результате первого со времен Второй мировой войны вторжения украинских войск на российскую территорию и не смог вернуть его, несмотря на то, что задействовал Северную Корею как союзника в конфликте.

Расхваленная Путиным противовоздушная оборона оказалась неспособной остановить украинские удары по аэродромам, нефтебазам и складам боеприпасов на территории России. Даже в Москву проникли украинские беспилотники местного производства со взрывчатыми устройствами.

«Российский военно-морской флот также был унижен, потеряв контроль над Черным морем и не в состоянии прекратить украинский экспорт зерна. Около 15 его кораблей были потоплены морскими беспилотниками, еще больше повреждены, а остальной флот был вынужден отступить с Крымского полуострова и от берегов Украины», — пишет Кемп.

Кроме того, вопреки мечте Путина о возрождении российской империи, он рискует превратить страну в зависимую от китайцев. Западные санкции уже сделали Россию более зависимой от Китая в плане экономической поддержки и торговли, чем когда-либо ранее. С ухудшением экономического положения Москвы торговое неравенство будет только углубляться.

В то же время Кемп считает, что, несмотря на неудачи России, не стоит допускать ошибки, считая, что Украина и Запад близки к победе в этой войне.

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