Еще одна компания владельцев «Острова чистоты» ушла в банкротство 2.01.2025, 16:31

Компания не погасила задолженность в миллионы рублей.

Кредиторы отправили в банкротство еще одну компанию бывших владельцев «Острова чистоты». Речь идет о «Торговой компании Ромакс». Информация об этом появилась на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве, пишет Office Life.

Примечательно, что с мая 2024 года компания находилась в ликвидации по решению собственника, однако вышла из нее 16 декабря также по решению собственника. Но уже 23 декабря Экономический суд города Минска возбудил производство по делу о банкротстве компании.

Заявление о банкротстве «Торговой компании Ромакс» подала компания «Тибетрэй», т. к. на протяжении ликвидации торговая компания не погасила задолженность в размере более 3,8 млн рублей.

Заявление поддержали и другие кредиторы. Среди них — компании «Торговый Посад», «Белвингрупп», «Мостра-групп» и др. Также в списке кредиторов компании несколько банков: БНБ-Банк, Альфа Банк, Приорбанк.

По определению суда «Торговая компания Ромакс» должна кредиторам 163 351 914 белорусских рублей, 317 859 357 российских рублей, $3 115 581 и 128 066 евро.

При этом активы компании составляют 168 973 273 белорусских рубля. Из них 8 413 463 рубля основных средств, материалов — на 252 034 рубля, тары — на 173 776 рублей, а также дебиторская задолженность на 159 916 050 рублей.

Примечательно, что большая сумма дебиторской задолженности приходится на другие компании группы Romax — «ЗападХимИнвест» (12 760 654 рубля), «ЗападХимТорг» (104 882 399 рублей) и «ЗападХимСервис» (17 797 201 рубль). При этом все эти компании также находятся в процедуре банкротства, а суд считает, что дебиторская задолженность перед «Торговой компанией Ромакс» «является сомнительной ко взысканию в полном объеме».

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