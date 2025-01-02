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Впервые за 50 лет в Марокко выпал снег

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  • 2.01.2025, 16:41
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Впервые за 50 лет в Марокко выпал снег

Туристы приезжают полюбоваться на заснеженные пальмы и оазисы.

Впервые за 50 лет в нескольких провинциях Марокко выпал снег. На кадрах из североафриканской страны можно увидеть пальмы в снегу, пишет «Фокус».

В провинциях Азиляль, Бени-Мелляль, Ифран, Миделт, Тарудант, Танжер, Уарзазат и Эль-Хауз высота снега достигает почти полуметра. Необычные погодные условия сопровождаются ливнями и морозами в центральных, юго-восточных и южных районах до -1 градуса. Синоптики объясняют столь необычные для Северной Африки погодные условия действием холодного циклона из Северной Европы.

В горных районах температура воздуха снизилась до 5 градусов ниже нуля. Жители этих мест попали в затруднительное положение: снегопад изолировал целые деревни и заблокировал десятки дорог.

Местные власти советуют гражданам страны проявлять осторожность и запасаться дровами, чтобы обогреть жилища. Туристы тем временем приезжают полюбоваться на покрытые снегом пальмы и оазисы.

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