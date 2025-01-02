«Очень приятно находиться в такой атмосфере» 1 2.01.2025, 17:29

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Анастасия Побегайло

Футболистка, играющая в Дании, рассказала, чем местные отличаются от белорусов.

20-летняя белорусская футболистка Анастасия Побегайло, которая играет за клуб «Фортуна» из Йерринга, призналась, что не сразу привыкла к менталитету датчан. Слова футболистки приводит bel.football.

«Датчане абсолютно расслаблены, никуда не торопятся. Их устраивает то, что есть. Это я приехала на энтузиазме, все хотела играть и куда-то ездить. А они, наоборот, очень размеренные. Нет никакого негатива, в „Фортуне“ в том числе. У местных все всегда хорошо, люди не ругаются и радуются жизни. В Беларуси иной менталитет. Трудно было привыкнуть к необходимости каждый день начинать с фраз „доброе утро“, „как дела?“, „у меня все хорошо“, улыбаться прохожим. Никто никого не грузит своими проблемами, это вообще не принято», — сказала Побегайло.

По словам спортсменки, на первых порах ей каждый говорил улыбаться: «Хотя я вроде и нормальные эмоции выражала. Проснулась, иду на завтрак — и что, как дурочке улыбаться все время? А прохожие постоянно показывали, что надо натянуть на лицо улыбку. На самом деле, очень приятно находиться в такой атмосфере. Это в Беларуси можно прийти в магазин, где на кассе тебе испортят настроение на весь день. В Дании все на позитиве, улыбаются и спрашивают, как твои дела. Понятно, что это дежурные короткие разговоры, но в то же время радует. Хотя привыкнуть к этому было непросто».

Побегайло выступает в Дании с 2023 года. В 14 матчах нынешнего чемпионата страны на счету белоруски 10 голов. Это второй показатель в лиге. «Фортуна» с 36 очками занимает первое место в турнирной таблице.

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