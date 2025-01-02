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Самолет из Китая в США попал в прошлое: как так получилось

  • 2.01.2025, 17:38
  • 1,340
Самолет из Китая в США попал в прошлое: как так получилось

Пассажиры имели возможность дважды встретить Новый год.

Авиарейс из Китая в США отправился из аэропорта Гонконга в первые минуты 2025 года, а прибыл в Лос-Анджелес в 2024-м.

Об этом 31 декабря сообщило издание New York Post.

Пассажиры рейса Cathay Pacific 880, вылетевшего 1 января 2025 года, приземлились в Лос-Анджелесе через 14 часов полета, но из-за пересечения международной линии смены дат над Тихим океаном, они оказались в том же календарном дне — 31 декабря 2024 года, в 22:00.

Таким образом пассажиры имели возможность дважды встретить Новый год.

Издание пишет, что этот рейс не единственный, который «путешествует назад во времени», а пассажиры сознательно покупают транстихоокеанские рейсы в восточном направлении, чтобы дважды отпраздновать Новый год.

В то же время существуют и туристы, которые якобы «пропускают» этот праздник. Речь идет о рейсе 27 Air New Zealand, который вылетел из Сан-Франциско накануне Нового года, но спустя более 12 часов приземлились в Окленде аж рано утром 2 января.

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