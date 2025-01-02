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Молдова предложила Приднестровью помощь с покупкой газа

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  • 2.01.2025, 18:15
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Молдова предложила Приднестровью помощь с покупкой газа

Регион с 1 января остался без поставок российского газа.

Молдова предлагает Приднестровью помощь в закупке газа. Регион с 1 января остался без поставок российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя компании «Молдовагаз» Вадима Чебана.

Чебан рассказал, что Молдова предложила помощь непризнанному Приднестровью в организации закупки газа. По его словам, официальное предложение от «Молдовагаз» было направлено руководству приднестровского «Тираспольтрансгаза».

Он отметил, что «Молдовагаз» вместе с АО «Энергоком» готовы оказать техническую и коммерческую поддержку для организации закупок природного газа на европейских платформах.

«АО «Молдовагаз», совместно с АО «Энергоком», готово оказать совместное действие, включая техническую и коммерческую поддержку, ООО «Тираспольтрансгаз» в организации закупок природного газа на любой европейской газовой платформе на рыночных условиях для обеспечения жителей левого берега Днестра энергоресурсами в возникшей кризисной ситуации», - сказал руководитель «Молдовагаз».

По данным заявления Чебана, газ может поставляться до границы с Молдовой всеми доступными альтернативными маршрутами на основе агентского соглашения между «Молдовагаз» и «Тираспольтрансгазом».

Ситуация с электроэнергией в Молдове

Заметим, что с конца 2022 года «Газпром» поставлял в Молдову почти 6 млн кубометров газа. Весь объем газа направлялся в Приднестровье, где его использовали для бытовых нужд и для генерации электроэнергии Молдавской ГРЭС, которую потребляли оба берега Днестра.

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