ВСУ контролируют практически весь Часов Яр

ВСУ контролируют практически весь Часов Яр2
- 2.01.2025, 18:48
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Украинские защитники успешно отбивают атаки оккупантов.
Под контролем Вооруженных Сил Украины находится практически весь город Часов Яр Донецкой области. Украинские защитники отбивают атаки захватчиков. Как пишет «Зеркало Недели», об этом заявил в эфире телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.
«Войска РФ зацепились в пригороде за каналом Северский Донец-Донбасс... Враг пытается, во-первых, перейти канал, а во-вторых, атаковать уже известный комбинат огнеупорных материалов», - подчеркнул он.
По его словам, интенсивность боев не уменьшается. Однако спикер указал, что возможности оккупантов в этом районе несколько ограничены.
Представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Андрей Полухин отметил, что в районе Часового Яра россияне снизили на протяжении последней недели интенсивность ударов управляемыми авиационными бомбами, в тоже время они активно применяют дроны разных типов и артиллерию.