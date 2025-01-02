закрыть
2 января 2025, четверг, 20:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ контролируют практически весь Часов Яр

2
  • 2.01.2025, 18:48
  • 1,624
ВСУ контролируют практически весь Часов Яр

Украинские защитники успешно отбивают атаки оккупантов.

Под контролем Вооруженных Сил Украины находится практически весь город Часов Яр Донецкой области. Украинские защитники отбивают атаки захватчиков. Как пишет «Зеркало Недели», об этом заявил в эфире телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.

«Войска РФ зацепились в пригороде за каналом Северский Донец-Донбасс... Враг пытается, во-первых, перейти канал, а во-вторых, атаковать уже известный комбинат огнеупорных материалов», - подчеркнул он.

По его словам, интенсивность боев не уменьшается. Однако спикер указал, что возможности оккупантов в этом районе несколько ограничены.

Представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Андрей Полухин отметил, что в районе Часового Яра россияне снизили на протяжении последней недели интенсивность ударов управляемыми авиационными бомбами, в тоже время они активно применяют дроны разных типов и артиллерию.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский