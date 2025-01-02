ВСУ контролируют практически весь Часов Яр 2 2.01.2025, 18:48

1,624

Украинские защитники успешно отбивают атаки оккупантов.

Под контролем Вооруженных Сил Украины находится практически весь город Часов Яр Донецкой области. Украинские защитники отбивают атаки захватчиков. Как пишет «Зеркало Недели», об этом заявил в эфире телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.

«Войска РФ зацепились в пригороде за каналом Северский Донец-Донбасс... Враг пытается, во-первых, перейти канал, а во-вторых, атаковать уже известный комбинат огнеупорных материалов», - подчеркнул он.

По его словам, интенсивность боев не уменьшается. Однако спикер указал, что возможности оккупантов в этом районе несколько ограничены.

Представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Андрей Полухин отметил, что в районе Часового Яра россияне снизили на протяжении последней недели интенсивность ударов управляемыми авиационными бомбами, в тоже время они активно применяют дроны разных типов и артиллерию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com