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ВСУ ударили по командному пункту россиян в Курской области

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  • 2.01.2025, 19:06
  • 2,804
ВСУ ударили по командному пункту россиян в Курской области

Украинский Генштаб раскрыл подробности.

В четверг, 2 января, Силы обороны нанесли высокоточный удар по командному пункту российской армии в населенном пункте Марьино Курской области, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Данные огневые поражения, в первую очередь, наносятся, чтобы ослабить способность и желание Российской Федерации осуществлять террористические акты против украинского гражданского населения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения.

ВСУ будут продолжать выявлять и уничтожать объекты военного командования страны-агрессора, подчеркнули в Генштабе.

2 января руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил об «удачном ударе» по 810-й бригаде морской пехоты РФ.

В тот же день спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил, что был нанесен удар по селу Ивановское Рыльского района Курской области, где базировались бойцы 810-й бригады морской пехоты РФ.

Ивановское находится неподалеку от Марьино.

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