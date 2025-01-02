ВСУ ударили по командному пункту россиян в Курской области

ВСУ ударили по командному пункту россиян в Курской области2
- 2.01.2025, 19:06
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Украинский Генштаб раскрыл подробности.
В четверг, 2 января, Силы обороны нанесли высокоточный удар по командному пункту российской армии в населенном пункте Марьино Курской области, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«Данные огневые поражения, в первую очередь, наносятся, чтобы ослабить способность и желание Российской Федерации осуществлять террористические акты против украинского гражданского населения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения.
ВСУ будут продолжать выявлять и уничтожать объекты военного командования страны-агрессора, подчеркнули в Генштабе.
2 января руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил об «удачном ударе» по 810-й бригаде морской пехоты РФ.
В тот же день спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил, что был нанесен удар по селу Ивановское Рыльского района Курской области, где базировались бойцы 810-й бригады морской пехоты РФ.
Ивановское находится неподалеку от Марьино.