закрыть
2 января 2025, четверг, 20:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский сообщил об отражении «одного из самых жестоких нападений россиян

  • 2.01.2025, 19:22
  • 2,524
Зеленский сообщил об отражении «одного из самых жестоких нападений россиян
Владимир Зеленский

Оно произошло в канун Нового года.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отражении «одного из самых жестоких нападений русских», которое состоялось перед наступлением нового года.

В обращении, которое Владимир Зеленский записал 2 января, он рассказал, что встречался главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Александром Сырским. Они обсуждали ситуацию на фронте.

— В районах Курской операции, и каждый день, и 31 декабря, и 1 января постоянные российские штурмы, — сообщил украинский лидер. — На Донетчине больше всего за сутки [штурмов на] Покровском направлении, Кураховском. Жестко на Лиманском и Времевском направлениях <…>. В Курской области наши подразделения продолжают защищать позиции, более 30 российских атак каждые сутки.

Кроме того, «основываясь на результаты боев в эти дни», в обращении Владимир Зеленский заявил:

— Я хочу отметить 24-ю и 100-ю отдельные механизированные бригады, которые отразили один из самых жестоких русских штурмов в канун Нового года, а также 59-ю отдельную мотопехотную и 68-ю отдельную егерскую бригады, которые обороняют Покровск.

Он также заявил о «чрезвычайно активных» действиях 79-й десантно-штурмовой бригады.

Лидер Украины поблагодарил военнослужащих.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский