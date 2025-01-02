Зеленский сообщил об отражении «одного из самых жестоких нападений россиян
- 2.01.2025, 19:22
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Оно произошло в канун Нового года.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отражении «одного из самых жестоких нападений русских», которое состоялось перед наступлением нового года.
В обращении, которое Владимир Зеленский записал 2 января, он рассказал, что встречался главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Александром Сырским. Они обсуждали ситуацию на фронте.
— В районах Курской операции, и каждый день, и 31 декабря, и 1 января постоянные российские штурмы, — сообщил украинский лидер. — На Донетчине больше всего за сутки [штурмов на] Покровском направлении, Кураховском. Жестко на Лиманском и Времевском направлениях <…>. В Курской области наши подразделения продолжают защищать позиции, более 30 российских атак каждые сутки.
Кроме того, «основываясь на результаты боев в эти дни», в обращении Владимир Зеленский заявил:
— Я хочу отметить 24-ю и 100-ю отдельные механизированные бригады, которые отразили один из самых жестоких русских штурмов в канун Нового года, а также 59-ю отдельную мотопехотную и 68-ю отдельную егерскую бригады, которые обороняют Покровск.
Он также заявил о «чрезвычайно активных» действиях 79-й десантно-штурмовой бригады.
Лидер Украины поблагодарил военнослужащих.