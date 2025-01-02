Зеленский сообщил об отражении «одного из самых жестоких нападений россиян 2.01.2025, 19:22

2,524

Владимир Зеленский

Оно произошло в канун Нового года.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отражении «одного из самых жестоких нападений русских», которое состоялось перед наступлением нового года.

В обращении, которое Владимир Зеленский записал 2 января, он рассказал, что встречался главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Александром Сырским. Они обсуждали ситуацию на фронте.

— В районах Курской операции, и каждый день, и 31 декабря, и 1 января постоянные российские штурмы, — сообщил украинский лидер. — На Донетчине больше всего за сутки [штурмов на] Покровском направлении, Кураховском. Жестко на Лиманском и Времевском направлениях <…>. В Курской области наши подразделения продолжают защищать позиции, более 30 российских атак каждые сутки.

Кроме того, «основываясь на результаты боев в эти дни», в обращении Владимир Зеленский заявил:

— Я хочу отметить 24-ю и 100-ю отдельные механизированные бригады, которые отразили один из самых жестоких русских штурмов в канун Нового года, а также 59-ю отдельную мотопехотную и 68-ю отдельную егерскую бригады, которые обороняют Покровск.

Он также заявил о «чрезвычайно активных» действиях 79-й десантно-штурмовой бригады.

Лидер Украины поблагодарил военнослужащих.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com