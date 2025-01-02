«Очередной провал Лукашенко» 2 2.01.2025, 19:25

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Санкции оставляют режим без денег.

Польша намерена использовать свое председательство в Совете ЕС для усиления санкций против Беларуси и России. Читатель сайта Charter97.org считает ,что это огромный провал внешней политики режима Лукашенко:

— Санкции ЕС уже существенно ударили по белорусской экономике: экспорт калия сократился на 40%, нефтепродуктов — на 70%, а доля экспорта в ЕС упала с 25% до менее 5%, вынуждая Беларусь искать менее выгодные рынки.

Дополнительные санкции, которые ввели в ответ на действия режима Лукашенко, еще больше усугубят тяжелую ситуацию в белорусской экономике.

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