Уникальная белорусская семья отмечает дни рождения в Новый год 1 2.01.2025, 19:43

Как так получилось?

В Узде живет уникальная семья. Все дело в том, что с боем курантов их ждет не только Новый год, но еще и два дня рождения. У мужа 1 января, у жены — 2-го. И это при том, что каждый из супругов появился на свет в другую дату. О том, как такое возможно, рассказывает zorkanews.by.

С теми, кто считает, что отмечать день рождения в Новый год классно, Николай и Алла Ничипорович не согласны. По словам женщины, ей бы хотелось, чтобы в ее жизни это было два отдельных праздника.

— Новый год такой душевный и семейный праздник, хочется его отмечать отдельно от дня рождения. Вы только представьте: как только пробили куранты, наши телефоны разрываются от звонков. И так до четырех утра. И все, в первую очередь, поздравляют с Новым годом, а уж потом с днем рождения, — рассказывает Алла.

В паспорте у нее стоит дата рождения — 2 января, хотя родилась она 1-го.

— Но решили записать именно так, — признается собеседница.

— А я родился 31 декабря в 23.00, но записали уже 1 января, — поддерживает беседу Николай.

Будущие супруг познакомились в институте, поженились на втором курсе. Когда говорили про день рождения и пришли к тому, что отмечают его в один день, Алла не сразу поверила. Николаю даже пришлось показать ей паспорт.

— Мы не выбирали друг друга по дате рождения. Просто это стечение обстоятельств или, можно сказать, судьба, — отмечает мужчина. — И это с каждым годом делает нас ближе и роднее.

Алла и Николай любят дарить друг другу подарки. Подбирать их начинают уже с середины декабря. К процессу подходят щепетильно. С молодости в семье сохранился принцип — дарить нужные и полезные вещи. И если родственники иногда и могут сэкономить и купить каждому из именинников один подарок на два праздника, то сами они всегда готовят друг другу по два сюрприза.

— Еще несколько лет назад делали и общие подарки друг другу, если нужно было купить что-то дорогостоящее, — рассказывает Николай. — Например, дарили себе поездки за границу.

Традиционно на праздничном столе у Ничипоровичей домашний хлеб и фаршированная щука, которую Николай ловит сам.

— В новогоднюю ночь у нас в доме собираются все дети и внуки — это самый большой подарок, огромная радость. В интернете изучаю новые рецепты. Сразу пробуем вдвоем с мужем, если блюдо получило одобрение — появляется на новогоднем столе, — замечает Алла. — Каждый раз это новое меню. Неизменно лишь шампанское, фрукты, рыба и икра. Еще балую детей и внуков: готовлю то, что они любят. А они в свою очередь удивляют нас креативными подарками.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com