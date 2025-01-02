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В непризнанном Приднестровье остановились все промышленные предприятия

  • 2.01.2025, 19:51
В непризнанном Приднестровье остановились все промышленные предприятия

Из-за прекращения поставок газа.

Так называемый первый заместитель председателя правительства непризнанного Приднестровья Сергей Оболоник заявил, что из-за прекращения поставок газа через Украину остановилась работа всей местной промышленности.

Об этом сообщает «Европейская правда».

По словам первого заместителя «премьера Приднестровья», кризис из-за прекращения поставок российского газа через Украину имеет «тяжелый характер».

«Стоят все промышленные предприятия за исключением только тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья. Для промышленного сектора нет энергетического ресурса», – добавил он.

По словам Оболоника, также из-за дефицита газа в Приднестровье отключили газоснабжение почти 75 тысячам домохозяйств, еще 116 тысяч продолжают получать газ, но в меньших объемах.

«Проблема носит настолько глобальный характер, что при длительном ее неурегулировании мы получим уже необратимые изменения. То есть предприятия потеряют возможность к запуску», – считает «приднестровский чиновник».

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