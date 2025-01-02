В непризнанном Приднестровье остановились все промышленные предприятия 2.01.2025, 19:51

Из-за прекращения поставок газа.

Так называемый первый заместитель председателя правительства непризнанного Приднестровья Сергей Оболоник заявил, что из-за прекращения поставок газа через Украину остановилась работа всей местной промышленности.

Об этом сообщает «Европейская правда».

По словам первого заместителя «премьера Приднестровья», кризис из-за прекращения поставок российского газа через Украину имеет «тяжелый характер».

«Стоят все промышленные предприятия за исключением только тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья. Для промышленного сектора нет энергетического ресурса», – добавил он.

По словам Оболоника, также из-за дефицита газа в Приднестровье отключили газоснабжение почти 75 тысячам домохозяйств, еще 116 тысяч продолжают получать газ, но в меньших объемах.

«Проблема носит настолько глобальный характер, что при длительном ее неурегулировании мы получим уже необратимые изменения. То есть предприятия потеряют возможность к запуску», – считает «приднестровский чиновник».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com