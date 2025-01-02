Хватка Путина становится все более шаткой Джейсон Смарт

2.01.2025, 20:13

Экономически трещины очевидны.

25 лет Путина: надменность и коррупция. Сегодня исполняется 25 лет со дня, когда Борис Ельцин передал бразды правления России Владимиру Путину, – 31 декабря 1999 года. Ельцин, ссылаясь на свой возраст и потребность в «новой крови», избрал преемника, который мог бы защитить коррумпированные интересы его семьи. Путин, бывший оперативник КГБ, быстро закрепил свою власть путем страха, насилия и обмана – начиная со взрывов в жилых домах в 1999 году, трагедии, в которой обвинили чеченцев, но позже связали с Путиным через ФСБ, которая убивала собственный народ.

При его правлении Россия пережила бесконечное кровопролитие. От чеченских войн до союза с репрессивными режимами, такими как Иран, Северная Корея, Венесуэла и Сирия, Путин последовательно избирал путь жестокости. Война в Украине, которая началась как якобы трехдневная операция и затянулась почти на три года, стала последней главой в его кровавом наследии.

Экономически трещины очевидны. Российская экономика, которая зависит от нефти и газа, получила серьезные удары из-за санкций, глобальной изоляции и некомпетентного управления. Инфляция продолжает разрушать благосостояние обычных россиян. В военном плане его армия понесла сокрушительные потери в Украине – ориентировочно более 750 тыс. человек и масштабное разрушение техники.

Однако, возможно, самая большая уязвимость Путина не внешняя, а внутренняя – это губрис, его надменность. Греческая мифология учит нас, что губрис является роковым пороком правителей, считающих себя непобедимыми. Подобно Икару, который летел слишком близко к солнцу, надменность Путина – из-за коррупции, насилия или стратегических просчетов – создала условия для его падения.

В канун 72-го дня рождения хватка Путина за власть становится все более шаткой. Из-за экономического коллапса, военного поражения или неизбежного течения времени его правление закончится. Я много лет работал над тем, чтобы разоблачать и противодействовать его режиму, и верю, что день расплаты за его 25-летнее правление близок.

Вспомним уроки истории и мифологии: ни один правитель, каким бы могущественным он ни был, не избежит последствий своих действий. Губрис уничтожает тех, кто отказывается учиться на истории.

Джейсон Смарт, «Фейсбук»

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