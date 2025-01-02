Пьяный водитель перевернулся на «Белджи» в Минске 7 2.01.2025, 20:25

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Фотофакт.

ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Минске по вине нетрезвого водителя.

Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, 22-летний водитель автомобиля «Белджи», двигаясь по улице Брилевской не справился с управлением, совершил наезд на разделительное ограждение и выехал на встречную полосу движения, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.

«Физическое состояние водителя вызвало подозрение у правоохранителей. По результатам медицинского освидетельствования в его организме выявлено 1.73 промилле алкоголя», - отметили в ГАИ.

Мужчина задержан и доставлен в орган, ведущий административный процесс. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. По месту работы нарушителя будет направлено уведомительное письмо.

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