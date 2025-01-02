закрыть
2 января 2025, четверг, 21:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пьяный водитель перевернулся на «Белджи» в Минске

7
  • 2.01.2025, 20:25
  • 4,056
Пьяный водитель перевернулся на «Белджи» в Минске

Фотофакт.

ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Минске по вине нетрезвого водителя.

Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, 22-летний водитель автомобиля «Белджи», двигаясь по улице Брилевской не справился с управлением, совершил наезд на разделительное ограждение и выехал на встречную полосу движения, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.

«Физическое состояние водителя вызвало подозрение у правоохранителей. По результатам медицинского освидетельствования в его организме выявлено 1.73 промилле алкоголя», - отметили в ГАИ.

Мужчина задержан и доставлен в орган, ведущий административный процесс. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. По месту работы нарушителя будет направлено уведомительное письмо.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский