Пьяный водитель перевернулся на «Белджи» в Минске

Пьяный водитель перевернулся на «Белджи» в Минске7
- 2.01.2025, 20:25
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Фотофакт.
ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Минске по вине нетрезвого водителя.
Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, 22-летний водитель автомобиля «Белджи», двигаясь по улице Брилевской не справился с управлением, совершил наезд на разделительное ограждение и выехал на встречную полосу движения, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.
«Физическое состояние водителя вызвало подозрение у правоохранителей. По результатам медицинского освидетельствования в его организме выявлено 1.73 промилле алкоголя», - отметили в ГАИ.
Мужчина задержан и доставлен в орган, ведущий административный процесс. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. По месту работы нарушителя будет направлено уведомительное письмо.