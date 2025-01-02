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БГУИР запятнал себя постыдным сотрудничеством

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  • 2.01.2025, 20:41
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БГУИР запятнал себя постыдным сотрудничеством

Минский вуз подписал договор с российским вузом, способствующим ведению войны против Украины.

Соглашгение о научно-техническом сотрудничестве подписали Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники и Новгородский государственный университет, сообщила 2 января пресс-служба российского вуза.

Утверждается, что стороны будут сотрудничать «в интересах развития Центра полупроводникового материаловедения НовГУ».

Проректор по внешним связям и международной деятельности НовГУ Анастасия Новикова заявила, что у БГУИР есть «огромный опыт образовательной и научной работы в сфере радиоэлектроники», а также налажено сотрудничество с вузами Китая.

Вузы намерены обмениваться студентами и устраивать стажировки аспирантов радиотехнических специальностей. 

Проведенный  «Позiркам» анализ сообщений пресс-службы НовГУ свидетельствует, что этот российский вуз активно способствует ведению РФ войны в Украине.

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