БГУИР запятнал себя постыдным сотрудничеством5
- 2.01.2025, 20:41
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Минский вуз подписал договор с российским вузом, способствующим ведению войны против Украины.
Соглашгение о научно-техническом сотрудничестве подписали Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники и Новгородский государственный университет, сообщила 2 января пресс-служба российского вуза.
Утверждается, что стороны будут сотрудничать «в интересах развития Центра полупроводникового материаловедения НовГУ».
Проректор по внешним связям и международной деятельности НовГУ Анастасия Новикова заявила, что у БГУИР есть «огромный опыт образовательной и научной работы в сфере радиоэлектроники», а также налажено сотрудничество с вузами Китая.
Вузы намерены обмениваться студентами и устраивать стажировки аспирантов радиотехнических специальностей.
Проведенный «Позiркам» анализ сообщений пресс-службы НовГУ свидетельствует, что этот российский вуз активно способствует ведению РФ войны в Украине.