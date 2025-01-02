Дети, родившиеся в 2025 году, будут представителями поколения бета 9 2.01.2025, 20:46

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Главным его отличием станет повседневное использование ИИ.

Дети, рожденные в 2025 году, станут первыми представителями нового поколения бета, написал в своем блоге австралийский демограф и социальный исследователь Марк Маккриндл. Он придумал термин «поколение альфа», к которому относят людей, рожденных в период с 2010 по 2024 год, пишет РБК.

Новое поколение продлится до 2039 года, а к 2035-му его представители будут составлять 16% населения мира. Многие доживут до XXII века, считает Маккриндл.

Ранее каждому новому поколению присваивалась очередная буква латинского алфавита. Например, родившиеся в 1964–1980 годах стали поколением X, с 1981 по 1996 год — поколением Y, или миллениалами. Последнюю букву Z получили зумеры (1997–2010). Вводя термин «поколение альфа», Маккриндл хотел подчеркнуть, что современные дети родились в совершенно новой эпохе, в частности не знали жизни без новых технологий.

Поколение бета, по словам социолога, будет жить в мире, где искусственный интеллект и автоматизация являются неотъемлемой частью повседневной жизни — от образования и рабочих мест до здравоохранения и развлечений. «Они вырастут в мире, сформированном технологическими прорывами, меняющимися социальными нормами и растущим вниманием к устойчивому развитию», — пишет Маккриндл.

В то же время, отмечает он, родившиеся после 2025 года «унаследуют мир, борющийся с серьезными социальными проблемами», в том числе изменением климата. Из-за этого представители нового поколения будут более «склонными к сотрудничеству, чем когда-либо прежде», и глобально мыслящими.

Исследователь Джейсон Дорси отмечает, что поколение бета начнет свою жизнь совсем иначе, чем поколение альфа. В частности, дети миллениалов и зумеров родятся в «постпандемийном мире» и не столкнутся с закрытием школ и социальной изоляцией из-за COVID-19, которые необратимо повлияли на их старших братьев и сестер и других родственников. Неотъемлемой частью жизни поколения бета станут «умные» устройства и искусственный интеллект. «Изменение климата по-прежнему будет для них очень большой проблемой», — уверен эксперт.

По словам Дорси, для миллениалов событием, определяющим сознание поколения, стали теракты 11 сентября 2001 года, а для зумеров — пандемия. Какой именно момент станет ключевым для представителей альфа и бета, пока говорить рано.

Некоторые исследователи критикуют теорию поколений. Например, в исследовательском центре Pew Research Center считают, что более важными факторами, определяющими общность группы, являются раса и класс.

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