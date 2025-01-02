закрыть
2 января 2025, четверг, 21:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси для живущих в общежитиях введено важное изменение

2
  • 2.01.2025, 21:09
  • 2,202
В Беларуси для живущих в общежитиях введено важное изменение

Что изменится.

Изменения в положение об общежитиях и типовом договоре найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии вступили в силу в Беларуси, пишет БелТА.

Сообщается, что скорректировано постановление Совмина от 5 апреля 2013 года №269.

Так, в новой редакции изложен пункт 54. Он определяет порядок возмещения убытков государственных организаций, связанных с содержанием общежитий и не возмещаемых платежами проживающих в них граждан.

Таким образом, убытки возмещаются бюджетными организациями, работники которых и их семьи проживают в общежитии, за счет бюджетных и (или) внебюджетных средств этих организаций пропорционально площади занимаемых жилых помещений.

Информируют, что если места предоставлены по ходатайству, то за счет иных организаций, чьи сотрудники их занимают. А также других источников, не запрещенных законодательством, также пропорционально площади занимаемых жилых помещений.

Следует учесть, что когда нанимателями являются нетрудоспособные граждане (достигшие общеустановленного пенсионного возраста или являющиеся инвалидами I и II группы), то убытки возмещаются местными исполнительными и распорядительными органами за счет средств местных бюджетов.

Сообщается, что расходы, связанные с содержанием забронированных жилых помещений в общежитии, до заключения договора найма оплачиваются из средств местных бюджетов.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский